Policía remueve sobre 30 vehículos de las calles del Viejo San Juan

Como parte de los preparativos para las Fiestas de la Calle San Sebastián que se llevará a cabo este próximo fin de semana, la policía municipal de San Juan ya ha removido sobre 30 vehículos que se encontraban estacionados en las calles del casco urbano y que no estaban autorizados para esto.

Los vehículos que han sido removidos fueron llevados al estacionamiento de La Puntilla en el Viejo San Juan donde también se habilitaron espacios para los residentes de la zona que puedan llevar hasta allí sus vehículos durante el evento del fin de semana.

Las personas cuyos vehículos fueron removidos deberán pagar una multa que va desde los $100 hasta $1,000.

Ante quejas de algunos residentes del Viejo San Juan por la remoción de sus vehículos en grúas del municipio, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, el coronel José Juan García aseguró que desde hace semanas se les había advertido sobre la remoción de los mismos en horas de la madrigada de hoy.

“Se ha estado promoviendo esto desde hace unas semanas, inclusive se ha ido residente por residente en el Viejo San Juan indicándole que desde la madrugada de hoy empezaba la remoción de vehículos, de todos aquellos vehículos que no tuvieran sello, en este caso los residentes podían estar hasta el miércoles a las 7 de la mañana”, explicó el coronel en entrevista con Telemundo.

Debido a la cantidad de vehículos que ya se encuentran en el lote del estacionamiento La Puntilla, se ordenó el cierre del mismo para el público en general. En este caso, solo los residentes del Viejo San Juan podrán hacer uso del mismo.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián comenzarán este próximo jueves y se extenderán hasta el domingo.

¿Cómo llegar a las Fiestas de la Calle San Sebastián?

El alcalde mencionó que estarán enfatizando el uso de la transportación colectiva que estableció el municipio.

Tendrán disponibles dos estaciones de abordaje: el estadio Hiram Bithorn y la estación del tren urbano Sagrado Corazón.

Este uso de transporte tiene un costo de $5 que incluye ir al Viejo San Juan y luego regresar. Los pases se adquieren en el mismo lugar y se podrá pagar a través de efectivo, tarjeta de crédito, débito o ATH Movil.

En el caso del Hiram Bithorn, el estacionamiento tiene un costo de $5 y una capacidad de más de tres mil vehículos, mientras que en la estación del tren urbano habilitaron el estacionamiento de la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras con un costo de $3 por todo el dia con un espacio de 600 vehículos.

Estos estacionamientos estarán disponibles desde la 1:00 p.m. jueves y viernes, y desde las 8:00 a.m. el sábado y domingo.

Los horarios de transportación en ambas estaciones de abordaje son: jueves y viernes de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. para ir a San Juan, el sábado y domingo será de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Para salir del Viejo San Juan hasta las estaciones tienen hasta las 2:00 a.m.

La avenida Constitución servirá, en dirección opuesta, como ruta para entrar a San Juan, al igual que la Avenida Munoz Rivera.

Para regresar a las estaciones, los pasajeros que se dirigen hacia Sagrado Corazón deben esperar en la avenida Constitución al lado del antiguo Casino de Puerto rico conocido como el Centro de Recepciones del gobierno, y para los que van al Hiram Bithorn se ubicaran en el paseo Covadonga.

Cada autobús estará escoltado, según el alcalde.

“Tenemos un total de 120 autobuses que van a estar trabajando estas rutas de forma regular. Hay una cantidad reservada de autobuses adicionales de 20, en el caso de que recibamos un mayor volumen al esperado. Esta es la mayor cantidad de autobuses que se han establecido para las fiestas de la calle San Sebastián”, aseguró Romero.

También estarán disponibles las rutas de los autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) que conectan con el Viejo San Juan como la ruta T5, T9, T21, T53, el Metrobus 1 y 2 hasta las 8:30 p.m., y la T3 y T10 hasta las 11:00 p.m. llegando a la estación de Covadonga.

Taxis y servicio marítimo

El municipio de San Juan estará colaborando con taxistas quienes estarán en las estaciones del Hiram Bithorn y Sagrado Corazón.

“Estos vehículos van a contar con unos pases autorizados para tener la misma ruta de acceso que las guaguas de la AMA o el metro. Además, se habilitó una estación saliendo del estacionamiento del Departamento de Hacienda en la que las unidades de taxis podrán salir de cinco en cinco para recoger pasajeros por el área de los muelles y luego salir de la isleta de San Juan por la avenida Fernández Juncos…los conductores de Uber utilizaran el flujo de transporte vehicular regular”, dijo el alcalde.

Además, habrá tres lanchas en Cataño ofreciendo su servicio, con una tarifa de $1, y horario de 7:30 a.m. a 1:00 a.m., aunque sábado y domingo operan hasta las 2:00 a.m.

Público general

Romero añadió que las personas que decidan llegar al Viejo San Juan en su vehículo deben hacerlo a través de la avenida Fernández Juncos. este acceso estará cerrado jueves y viernes a partir de las 6:00 p.m. y sábado y domingo a partir de las 5:00 p.m.

Los estacionamientos disponibles son los siguientes: Covadonga con un costo de $5, la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras con un costo de $3, el Hiram Bithorn por $5.

El estacionamiento de la Puntilla no estará abierto al público debido a que será exclusivamente para los residentes del Viejo San Juan durante las Fiestas de la Calle San Sebastián.