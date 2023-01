Representante reclama la renuncia de Liza Ortiz Camacho como representante del interés público en la AAPP

Motivado por la decisión tomada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), de dar paso a la privatización de la generación de energía eléctrica en el país, el representante José Cheito Rivera Madera, protestó contra la postura asumida por Liza Ortiz Camacho, una de las representantes del interés en público en dicho organismo.

Ortiz Camacho se unió a la decisión unánime de los miembros de la AAPP en la tarde de ayer domingo, en la que se determinó aprobar el contrato de privatización del sistema de generación de electricidad en la isla, lo que pasaría a manos privadas la operación, mantenimiento y administración de dicho sistema, hasta hoy en manos del pueblo a través de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según el legislador popular, “la decisión de la compañera y amiga Liza Ortiz Camacho es una traición a la confianza depositada hacia ella y una postura incompatible con nuestra determinación en defensa, no solo de los miles de empleos que se colocan en riesgo, sino por conservar uno de los patrimonios más valiosos para nuestro país y evitar de alguna manera las inminentes alzas en las facturas que se avecinan”, sentenció Rivera Madera.

Ante ello, el representante solicita la inmediata salida voluntaria de la licenciada Ortiz Camacho o de ser necesaria, su destitución del cargo conferido mediante nominación por la Cámara.

“Con su acción la Licenciada Liza Ortiz Camacho ha renunciado a la confianza que nosotros los representantes del pueblo debemos tenerle, al no informarnos de antemano las negociaciones, que a nuestras espaldas, allí se tramaban (en la Autoridad para las Alianzas Público Privadas). El mismo Fermín Fontánez (director ejecutivo de la AAPP) dijo que esta decisión se tomó luego de múltiples reuniones y la señora Ortiz, no tuvo la deferencia de informarnos previamente sabiendo de antemano, el pensar de muchos de nosotros los Representantes sobre ese particular. Esto no lo podemos permitir y debe renunciar”, determinó Rivera Madera.

Según dispuesto por ley el trámite para la aprobación final de este contrato, luego de esta votación, es su referido a la Junta de Gobierno de la AEE y, finalmente pasaría a fortaleza para la firma del gobernador Pedro Pierluisi. Terminado dichos trámites se darán a conocer los detalles de los acuerdos según establecido en la Ley 29 de 2009.

“No podemos convertirnos en cómplices de esta alta traición contra el pueblo, los trabajadores y el mejor interés público. El silencio sería una manera de complicidad, por lo que hoy levantamos nuestra voz y planteamos nuestra indignación requiriendo la inmediata salida de la licenciada Ortiz de su puesto quien, con su postura, no ha defendido el interés público”, reiteró Rivera Madera.