Políticos reaccionan a aprobación por unanimidad de contrato para AAPP en la generación de energía eléctrica

Varios políticos se expresaron este domingo sobre la aprobación del nuevo modelo de generación de energía.

Esto luego que el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés Gómez, informara que la junta de directores aprobó por unanimidad el Contrato de Alianza para la Operación y Mantenimiento de los Activos Legados de Generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, fui uno de los políticos que compartió su postura ante la situación.

“La aprobación del nuevo modelo de generación de energía era anticipable. Los puertorriqueños han expresado la insatisfacción y deseo de cambio hacia un sistema eléctrico confiable y más económico. La necesaria transformación de nuestro sistema eléctrico es un asunto prioritario que tiene que atenderse de forma responsable, organizada y seria. Ante esa realidad los presidentes de Cámara y Senado hicimos exigencias en el contrato que permitan lograr ese propósito”, indicó Dalmau Santiago.

“Así, establecimos que cualquier integración del sector privado en ese esfuerzo, tiene que cumplir, a nuestro juicio, con los siguientes requisitos: primero, asegurar la protección de los empleos y los derechos laborales de los trabajadores; segundo, que se asegure estabilidad del sistema y que se reduzcan los apagones; tercero, que se integren a los municipios en proyectos estratégicos; cuarto, que sea el sector privado el que asuma los costos que sean necesarios más allá de los fondos consignados por el gobierno federal; quinto, que se regule el proceso y se establezcan métricas estrictas de cumplimiento: y, sexto, que todo ahorro que genere esa transacción tiene que transferirse en reducciones de tarifas a todos los consumidores. Si el acuerdo anunciado garantiza esos principios, hemos dado un primer paso en la dirección correcta. No obstante, nosotros, desde la Asamblea Legislativa, velaremos para que se cumplan con esos objetivos”, añadió el presidente del Senado.

Por otro lado, la alcaldesa de Morovis y vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Maldonado González, también reaccionó al anuncio de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), entidad que aprobó de forma unánime el contrato para privatizar la generación de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica, según declaró hoy Fermín Fontanés director ejecutivo de la AAPP.

“Los Populares estamos en contra de la privatización de servicios esenciales del País. Así lo plasmamos en el Reglamento que aprobamos unánimemente el pasado mes de noviembre de 2022. Siendo así, no tiene sentido alguno, y es una total contradicción, que la Junta de la AAPP aprobase unánimemente la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo el voto de los representantes del interés público miembros del Partido Popular que fueran designados por los Presidentes de Cámara y Senado”, detalló Maldonado.

La líder popular argumentó además que “para colmo, se pretende privatizar tan esencial servicio, a pesar del desastre demostrado en la transacción anterior con LUMA. Pues que sepa el País que el patrón es muy similar. Pretenden privatizar la generación de la AEE entregándola a una entidad recientemente creada a la que, para colmos y para burla de los puertorriqueños, le han colocado el nombre de “Genera PR”. Pues sepan que todo apunta a que esa nueva entidad pertenece o fue creada por un consorcio que incluye a New Fortress Energy; sí, la misma entidad que construyó un terminal de gas natural (gas metano) en la Bahía de San Juan sin contar con los permisos”.

Finalmente, Maldonado exigió una explicación inmediata de la votación de la Junta de la AAPP, insistiendo en que los Populares “continuamos estando en contra de la privatización. Quien no lo entienda y no luche contra tal privatización está violentando el Reglamento del Partido y, más aún, el bienestar de los puertorriqueños”.

Por otra parte, el representante Luis Raúl Torres Cruz también se expresó sobre la votación unánime para privatizar la generación del sistema eléctrico.

“Hoy se confirma que los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico le han fallado al pueblo que confió en ellos y han dejado atrás los ideales y valores del PPD. Los presidentes legislativos debieron exigirle a los representantes del interés público en la Junta de Directores de la AAPP, recomendados por ellos, la Lcda.Liza Ortiz Camacho y el Lcdo. Eduardo Ferrer Ríos que votarán en contra o abstenidos en la votación para la aprobación de esa alianza público privada y así detener la privatización de la generación de energía eléctrica por lo que resta de este cuatrienio”, opinó Torres Cruz.

“Mi decisión de desafiliarme del PPD, a causa de las acciones del alto liderato de esa colectividad fue la correcta. Estoy seguro de que el pueblo de Puerto Rico evaluará sus acciones y pasará su evaluación en las elecciones del 2024″, así reaccionó el representante independiente.

Torres Cruz añadió: “Es increíble que tras todas las deficiencias que han surgido tras el proceso de adjudicación e implementación del contrato de LUMA, especialmente ante la falta de transparencia de dichos procesos, los presidentes de los cuerpos legislativos y el gobernador formen una alianza para encaminar otro proceso similar, cubierto bajo un manto de secretismo y una adjudicación que a todas luces es contraria a las disposiciones de la Ley 17 – 2019. Tal como se nos había informado, se seleccionó el consorcio Genera PR, que está compuesto por las compañías NFR Energía, afiliada a New Fortress Energy, Peak Energy y Black and Veatch.”

El representante explicó que la privatización del sistema de generación creará un monopolio privado en la generación de electricidad, lo que es contrario a la intención legislativa al crear la Ley 57 – 2014 y otras leyes posteriores sobre la transformación del sistema eléctrico de la Isla.

“Tanto es así, que la Ley 17 – 2019, en su Artículo 1.8., establece que el Sistema Eléctrico de Puerto Rico no podrá ser un monopolio verticalmente integrado. Tampoco podrá establecerse un monopolio horizontal en la función de generación. Ninguna compañía de servicio eléctrico, por sí, a través de, o en conjunto con una subsidiaria o afiliada, podrá controlar el cincuenta por ciento (50%) o más de la capacidad de los activos de generación, con excepción de la Autoridad, y solo cuando se trate de activos de generación legados. No obstante, la Autoridad deberá transferir su función de operación, administración y/o mantenimiento de activos de generación legados en o antes del 31 de diciembre de 2020. El porcentaje máximo que una compañía de servicio eléctrico, su subsidiaria o afiliada podrá controlar de la capacidad de activos de generación podrá ser revisado por el Negociado para impedir el establecimiento de un monopolio en la generación, pero en ningún caso podrá alcanzar el cincuenta por ciento (50%) o más de la capacidad de los activos de generación. Con esta adjudicación, GENERA PR controlará cerca del 75% de la generación del sistema eléctrico de Puerto Rico”, añadió Torres Cruz.

El legislador dijo: “Esto se agrava cuando consideramos que New Fortress Energy se dedica al negocio de suplido de gas natural. De hecho, son los proveedores de gas natural para las unidades 5 y 6 de la Central San Juan, tras un proceso en el que el Lcdo. Omar Marrero Díaz, como Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, le cedió en arrendamiento el muelle que hizo posible que New Fortress pudiese montar su operación de gas natural justo al lado de la Central San Juan, sin que mediara un proceso competitivo para otorgar ese arrendamiento, sin cumplir con los requisitos de preparar un documento ambiental según requerido por la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico y lo que es peor, sin permiso de la Comisión Reguladora de Energía Federal, la que vela por la construcción y operación segura de terminales de gas natural. Aún está pendiente ante esta agencia un pleito para determinar cómo se procederá contra New Fortress. Es precisamente, a esta corporación que actúa en franca violación a las leyes estatales y federales, la que muy probablemente será escogida para entregarle un monopolio de la generación eléctrica en Puerto Rico.”

El representante también se expresó sobre un posible conflicto de intereses en el que pudiera incurrir New Fortress: “El hecho de que New Fortress Energy se dedique al negocio de suplido de gas natural, presenta además, un conflicto de intereses, porque es muy probable que esta corporación busque promover el uso de gas natural como combustible para a generación de energía, lo que será un obstáculo a la implementación de la política pública de transición a generación mediante fuentes renovables y la creación de microrredes que conviertan a nuestro sistema eléctrico en uno más confiable, resiliente y apto para responder mejor a situaciones de emergencia, tales como las creadas por terremotos y huracanes. Además, es preocupante que vayamos a entregar nuestro sistema de generación eléctrica a una compañía sin el peritaje ni experiencia necesaria en este campo.”

Finalmente, Torres Cruz se expresó preocupado por los aumentos que surgirán como resultado de la privatización de la generación de electricidad. “Hemos visto cómo la presencia de LUMA ha generado aumentos frecuentes en la factura de electricidad, esto sucederá también con la privatización de la generación, lo que añadido a los costos que se impondrán al reestructurar la deuda de la AEE, elevarán el costo de la electricidad a niveles nunca antes vistos, lo que afectará a los más vulnerables en forma desmedida y será un obstáculo insalvable para propender a un desarrollo económico sostenible en Puerto Rico.”

“Es muy lamentable que los presidentes legislativos se alinearan totalmente con la postura neoliberal del Gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el PNP. Como dice el refrán: “El amor y el interés se fueron al río un día y pudo más el interés que el amor que le tenía”, concluyó el legislador.