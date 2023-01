Departamento de Salud se opone a plan nacional de salud en Puerto Rico

Durante vistas públicas realizadas esta semana por la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes, el Departamento de Salud (DS) expresó su rechazo a una medida cameral que persigue crear un plan nacional de salud con el fin de transformar el sistema de salud en Puerto Rico a uno con acceso y cobertura universal.

En su deposición, los funcionarios representantes del DS ante la Comisión, presidida por la representante Sol Higgins, indicaron que el Proyecto de la Cámara 113 (PC 113) no es cónsono con los criterios del Medicaid, ya que busca una elegibilidad para toda la población de la isla sin importar el aspecto socioeconómico.

“Consideramos que la gobernanza absoluta no se promueve con la eliminación de la ASES para crear otro andamiaje y otra estructura que adolece de un análisis exhaustivo en términos de su viabilidad administrativa y económica. En tiempos actuales, el aspecto económico es neurálgico en la implementación de cualquier medida legislativa”, señaló Félix Rodríguez Schmidt, subsecretario de Salud, durante su deposición.

Rodríguez Schmidt fue contundente al indicar que “bajo ningún concepto” el gobierno debe promover leyes que pongan en riesgo los fondos federales en apoyo a programas de servicio de salud.

“Recomendamos que, para cumplir a cabalidad con la intención legislativa de este proyecto, se considere la relación y vinculación que tienen las leyes y reglamentos federales que, según nuestro mejor juicio y experiencia en la materia, impactarán los beneficios para los 1.4 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas que participan del Programa de Medicaid”, abundó.

Asimismo, en un memorial firmado por el secretario de Salud, Carlos Mellado, la agencia se opuso rotundamente a la eliminación de la Administración de Servicios de Salud (ASES), según sugiere el PC 113.

Del mismo modo, el DS se opone a una resolución conjunta que propone la consecución de un estudio sobre la viabilidad de un plan de salud universal para Puerto Rico a un costo de $1 millón bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la supervisión del Consejo Multisectorial del Sistema de Salud.

Sin embargo, aunque se reconoció que un estudio de esta envergadura no se ha realizado desde que se llevó a cabo la Reforma del Sistema de Salud, la agencia afirmó que los fondos propuestos no serán suficientes para sufragar este tipo de análisis.

Por otro lado, la ASES tampoco endosó la implementación de un plan nacional de salud al afirmar que requerirá cambiar el Plan Estatal actual y trastocaría el modelo de salud vigente en Puerto Rico. Entre otros argumentos, la agencia opinó que debe evaluarse si el gobierno local está dispuesto a “soportar” la carga operacional que representaría no contar con el dinero federal que recibe Puerto Rico antes de poner en vigor un sistema de salud universal.

“La ASES no recomienda la aprobación del PC 113, sin embargo, nos reiteramos en sostener conversaciones que redunden en el constante mejoramiento del modelo de provisión de servicios de salud e investigación de áreas de oportunidad”, dijo por su parte la subdirectora ejecutiva de la agencia, Roxanna Rosario.

Entre tanto, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), Carlos Díaz, también se opuso a la creación de un Plan Nacional de Salud en Puerto Rico.

“No rechazamos el proyecto de ley porque no coincidimos con lo que expone, sino porque entendemos que el Plan Nacional debe ser resultado de un proceso educado que cumpla con los cincos pasos que expone el doctor Guillermo Arbona, jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, y no debe ser un proceso improvisado”, aseguró Díaz.

El presidente de la CMCPR enfatizó que los cinco pasos son la investigación y el análisis del problema, la determinación de los objetivos, la definición de las soluciones posibles, la formulación de decisiones y, finalmente, la ejecución del plan.

“Un fracaso” el modelo actual

En una postura contraria a la del Estado, el doctor Rafael Torregrosa defendió la creación de un sistema universal de salud en Puerto Rico como parte de una ponencia en la cual aseguró que el modelo actual fracasó.

“Quienes aseveran que un sistema universal de salud en Puerto Rico quebraría las finanzas del gobierno lo hacen porque desconocen elementos básicos de política de salud o simplemente porque lo que desean es infundir miedo que nuble la razón”, declaró.

El dentista de profesión enfatizó la necesidad de que se apruebe la resolución conjunta que facilite el estudio sobre la viabilidad del servicio universal de salud, al tiempo que argumentó que no vislumbra razones que justifiquen algún estudio con duración mayor a un año o que requiera más de $1 millón.

“El modelo de salud en Puerto Rico, el que tenemos, es un modelo que fracasó. Esa es la realidad de este país”, expresó el representante Denis Márquez Lebrón, autor del proyecto 113.

“Este proyecto de ley lo que va encaminado es a transformar, sí; a revolucionar, sí; y a plantear que la salud es un derecho”, añadió.