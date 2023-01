Abren convocatoria para impulsar el desarrollo de pequeñas empresas en Puerto Rico

El proyecto Área Emprendedora (ÁREA-E), de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez (UPR), abrió convocatoria para el tercer cohorte del programa de incubación y aceleración.

Los empresarios tienen hasta el 31 de enero de 2023 para solicitar ingreso al programa que busca impulsar el desarrollo de pequeñas empresas en Puerto Rico.

ÁREA-E ofrece capacitación, mentoría con expertos, asistencia técnica y actividades de networking con el propósito de crear redes de apoyo en el ecosistema empresarial. El programa va dirigido a propietarios de pequeñas o medianas empresas existentes y que estén en busca de hacerlas crecer o expandirse.

“En muchas ocasiones, los empresarios y empresarias comienzan a operar su negocio a pequeña escala y sin mucha planificación. Sin embargo, conforme la empresa va creciendo, la operación se torna más compleja y surgen nuevos retos, como por ejemplo: la necesidad de contratar personal, de hacer ajustes en el área de la contabilidad o de adoptar nuevas estrategias de mercadeo, entre otros. Estas necesidades pueden surgir tanto en empresas de reciente creación, como en negocios que llevan varios años establecidos. Los empresarios que participan en los programas de incubadora y aceleradora que ofrece ÁREA-E tienen la oportunidad de examinar la operación de su negocio para identificar aquellas áreas que requieren ajustes inmediatos y a largo plazo. Todo ello de la mano de especialistas y de forma gratuita”, explicó Yarisis López, gerente de ÁREA-E.

Los participantes pueden obtener orientaciones gratuitas en temas como: asuntos empresariales, administrativos y de otras funciones de empresas; modelo de negocio y su validación, y escenarios de mercadeo, entre otros. También, brindan orientación en cómo obtener más clientes, estrategias para lograr financiamiento y para desarrollar en talento, entre otros.

Desde su comienzo, la iniciativa ha impactado exitosamente a más de 117 empresas en una variedad de industrias que incluye: higiene, salud, educación, arte, moda, comida, y más. Los empresarios provienen de más de 40 municipios de Puerto Rico.

Los interesados en participar de ÁREA-E, puede solicitar admisión hasta el 31 de enero de 2023.

La entidad promueve la participación de:

Negocios que hayan sido afectados por los huracanes Irma o María.

Empresas que nacieron de una necesidad o idea que se concretó tras los huracanes.

Negocios que sean propiedad de personas de ingresos bajos o moderados o que empleen a personas dentro de dicho renglón económico.

El programa es gratuito y abierto a la participación de empresarios a lo largo de los 78 municipios de la Isla. Los interesados pueden acceder a la página web www.uprm.edu/cnde/area-e.

La solicitud de ingreso está disponible en: https://linktr.ee/areaeuprm. Para preguntas, pueden comunicarse a areae@uprm.edu o con el Centro de Negocios y Desarrollo Económico al 787-832-4040 ext. 5600.

Egresados de ÁREA-E cuentan sus experiencias:

“La mentoría fue importante para dar energías y continuar el proyecto con positivismo”, sostuvo Loriann Dávila, de Oleira LLC, una las participantes del proyecto.

La empresaria agregó que el programa le brindó la oportunidad de aprender de mercadeo, los aspectos legales de los negocios, patentes, permisos y la importancia del balance entre trabajo y familia.

De hecho, participantes del programa reciben mentoría personalizada en cada uno de los temas que se cubren y asistencia técnica por seis meses adicionales a la terminación de las orientaciones.

“La combinación de ayudas que ÁREA-E brinda es el paquete ideal para un emprendedor. La educación en todos estos temas es esencial, pero no es lo único que un emprendedor necesita para impulsar su negocio. Me dirijo por la frase: ‘Los emprendedores no son llaneros solitarios’. ÁREA-E provee la oportunidad de que los empresarios no solo conozcan a expertos en negocios pero a otros emprendedores que están pasando por situaciones semejantes y pueden colaborar profesionalmente o emocionalmente”, explicó, por su parte, Moraima De Hoyos Ruperto, directora del Centro de Negocios y Desarrollo Económico (CNDE) del Colegio de Administración de Empresas (ADEM), quien es la líder del proyecto.