Diagnóstico comprometido para Auxilio Mutuo: relatos retratan la crisis en hospitales privados

Para doña Ana, nombre ficticio para proteger su identidad, una transfusión de sangre era imperativa antes de que le practicaran una cirugía que le salvaría la vida. Luego de cuatro meses internada en el Hospital Auxilio Mutuo y tras innumerables denuncias de sus familiares por irregularidades en el hospital, se logró realizar el proceso. La mujer de 71 años vio su estado de salud estabilizarse, mas no sin antes haberse puesto innecesariamente su vida en riesgo.

En el mismo hospital, la familia de doña María, de 85 años y con múltiples condiciones debido a su edad, veía cómo la salud de la matriarca empeoraba por la falta de atención durante su hospitalización hasta que, finalmente, murió a finales del año pasado.

Estos son solo dos de las decenas de testimonios que realizan los pacientes atendidos en el reconocido hospital capitalino, que apuntan a un deterioro en los servicios de atención médica en la institución, al menos en los últimos años. Las denuncias incluyen la falta de abastos de suero, dificultades con el sistema de administración de medicamentos, problemas con la higiene en todo el hospital, descuidos en la atención médica y falta de personal profesional, entre otras.

“Hay un craso problema de comunicación en la institución”, aseguró Vanessa, hija de doña Ana. “Tuvimos que acudir cinco veces al director médico para que tomaran cartas en el asunto, al punto de que a mami le dio COVID y no nos avisaron nada, ni el staff médico ni nadie. Nosotros nos enteramos por la misma mami, que nos texteó”, relató la mujer que se querelló formalmente ante la Oficina del Procurador del Paciente.

“Definitivamente, hay un problema increíble de falta de personal. Vimos con nuestros propios ojos solo dos enfermeras por noche para un mismo piso e, incluso, en intensivo vimos que la situación es igual”, añadió. La mujer denunció que su madre entró caminando al hospital y en los cuatro meses de espera por su cirugía quedó totalmente encamada, utilizando pañal, fue ingresada dos veces en el área de intensivo, donde tuvo que ser entubada, y que apenas podía hablar

Mientras, la hija menor de doña María, quien prefirió no identificarse, dijo que, a pesar de que ya conocía la situación delicada de su madre, no descarta que la falta de atención haya acelerado el deceso de la octogenaria.

“Entendíamos que no saldría del hospital, pero jamás imaginamos que sus últimos días serían de tal calvario por el mal servicio de la mayoría de las partes del Hospital Auxilio Mutuo”, aseguró.

“¿Cómo es posible que una paciente tan delicada pase tanto tiempo sin que un médico la evalúe nuevamente? ¿Cómo es posible que si no hay sistema el hospital se detenga? ¿Cómo es posible que se tarden tanto tiempo en administrar medicamentos importantes? ¿Cómo es posible que personal no sepa cuál es el alternativo para atender a los pacientes al no tener sistema?”, cuestionó la hija de doña María.

Falta de personal

Parte del diagnóstico que presenta el hospital, así como muchos otros en el país, es la escasez de médicos, de personal especializado y de equipos, situación que redunda en una deficiencia en los servicios a los pacientes a pesar de que la institución opera como una entidad sin fines de lucro que se nutre de los recaudos mensuales producidos por el plan médico para socios de la institución.

Cuatro empleados del hospital, tanto de piso como administrativos, resaltaron de forma anónima la precaria realidad que viven a diario. El grupo coincidió en que existe una crasa falta de personal y de mejores condiciones laborales.

“Nuestro salario es malo. Los empleados de piso, las enfermeras y demás, estamos doblando turnos y estamos cansados porque hay una crisis de personal, esa es la mayor queja de las enfermeras”, indicó una de las fuentes.

“No hay casi personal y sobrecargan de trabajo a los que quedamos, pero no nos quieren pagar más. Cuando viene un empleado nuevo, no dura mucho tiempo porque no pagan bien y al conseguir un mejor trabajo se va”, añadió.

Los empleados denunciaron además los altos salarios que presuntamente devengan los directivos y otros gerenciales de la institución hospitalaria, situación que, según dijeron, va en detrimento a la necesidad de mejorar la compensación de los empleados que atienden a los pacientes directamente.

“A veces, en la Sala de Emergencia, se escucha a las enfermeras gritar a los pacientes ‘estoy sola’ o ‘ahora no puedo’ de un lado a otro por la misma frustración de no poder atenderlos como se merecen porque no hay personal suficiente”, narró otra de las fuentes.

Fiscalización

Uno de los cuestionamientos que surge ante la situación con los hospitales privados es hasta qué punto el Gobierno de Puerto Rico fiscaliza su operación.

La Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) es la división del Departamento de Salud (DS) que tiene a su cargo otorgar 19 tipos de licencias para hospitales, farmacias, centros de salud, instituciones educativas y centros de vacunación.

Metro intentó sin éxito entrevistar vía telefónica a algún funcionario adscrito a esta división. No obstante, se obtuvo una reacción escrita a través de la oficina de prensa del DS.

“Entre las diversas funciones que SARAFS ejerce se encuentra la función de fiscalizar las operaciones de los hospitales”, reconocen en la misiva.

" SARAFS ejerce sus funciones a través de inspecciones periódicas a los hospitales, de los servicios de salud provistos a la ciudadanía y el fiel cumplimiento con las disposiciones reglamentarias aplicables”, añade.

En la comunicación indican que cualquier institución hospitalaria que incumpla con las disposiciones reglamentarias se expone a multas administrativas de hasta $5,000 por infracción, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.

SARAFS confirmó que existen varias querellas contra el Hospital Auxilio Mutuo por incumplimiento de obligaciones reglamentarias de limpieza, planes médicos y de enfermería, aunque no indicaron qué se hace para corregir esto.

Responde el hospital

Metro también intentó hablar con algún representante administrativo del Hospital Auxilio Mutuo, sin embargo, la institución prefirió responder de manera escrita a través de la agencia de relaciones públicas que los representa.

“Luego de la pandemia, todas las industrias y empresas están confrontando retos de reclutamiento y permanencia de empleados. El Hospital Auxilio Mutuo no es la excepción. Sin embargo, continuamente estamos reclutando y estableciendo estrategias de manejo de personal para fortalecer nuestra plantilla de empleados a todos los niveles”, señalaron en el documento.

No obstante, el hospital negó que existan problemas de suministros de sueros o medicamentos.”En el pasado mes hubo dos ocasiones aisladas donde hubo una situación con el sistema de dispensación automático de medicamentos, pero inmediatamente se activó el Plan B, que consiste en dispensación manual”, añadieron.

En cuanto a las demoras en la Sala de Emergencias, aseguraron que trabajan con un proceso “estricto” de manejo de pacientes que incluye la estadía de ese paciente en el proceso de evaluación, diagnóstico y eventual tratamiento.

Metro no tuvo la oportunidad de cuestionar a la administración del hospital sobre las preocupaciones de los empleados de la institución. Queda también sobre el tintero si la institución se encuentra en aprietos económicos o si actualmente existen amonestaciones impuestas por la SARAFS .

El presidente del Colegio de Médicos-Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, advirtió en Jugando Pelota Dura que varios hospitales enfrentan retos económicos y “necesitan trabajar casi completo su capacidad de camas, tener pacientes llenos, porque es la única forma de [...] mantenerse. Si no tienen esa capacidad, ya están en déficit [...] y se están viendo obligados a hacer fusiones con hospitales mayores, lo cual causaría un monopolio y el cierre de hospitales más pequeños”.