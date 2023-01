Líderes legislativos presentarán recurso federal para impugnar la renovación del contrato de LUMA

Los presidentes legislativos José Luis Dalmau Santiago y Rafael “Tatito” Hernández Montañez anunciaron hoy, miércoles, que estarán argumentando en la esfera federal la impugnación de la extensión del contrato suplementario que se le renovó a la empresa LUMA Energy para operar la red eléctrica de Puerto Rico.

Durante una conferencia de prensa que ambos sostuvieron en el Capitolio, los dos líderes legislativos afirmaron unir fuerzas para asegurar que la empresa no continúe operando en Puerto Rico.

“No hay duda de que este contrato, que ya lleva siente aumentos en el costo energético del País, ha afectado el bolsillo de todos los puertorriqueños, ha sacado de la competitividad al sector privado y al final no es solo el costo oneroso, sino el mal servicio que le sirve a Puerto Rico”, sostuvo Hernández Montañez.

“En los próximos días vamos a estar radicando nuestros reclamos y apoyando el reclamo de los representantes del interés público en cuanto a la Ley 120 que establecía claramente que para extender el contrato se requería del respaldo de todos los miembros de la Junta de las Alianzas Público Privadas”, adelantó el presidente de la Cámara de Representantes.

Adicional a eso, el líder legislativo también adelantó que argumentará que mediante la disposición del artículo 10(e) de la Ley 29-2009, la ley de las Alianzas Público Privada (APP), la Asamblea Legislativa tiene el poder de decidir sobre cualquier extensión de cualquier contrato atado a una APP mediante legislación aprobada.

De igual forma, ambos líderes anunciaron la entrega de una carta al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en la que se le exponen seis puntos a considerar para contar con el respaldo de la Legislatura de cara a la determinación que tome el mandatario en cuanto a la contratación de LUMA Energy.

Algunos de los puntos a considerar conllevan una reducción directa en la factura de los abonados si se logra un ahorro, mayor seguridad para los empleados de la Autoridad de Energía de Eléctrica y sus beneficios si se privatiza la generación, establecer a las empresas y empleados locales como prioridad a la hora de realizar contrataciones externas y la rendición de cuentas en cuanto a las métricas realizadas y el desempeño de la empresa que tenga el contrato.

“Le solicitamos que garantice un diálogo abierto y transparente, de forma que cualquier eventual contrato de alianza público privada cuente con el aval informado de los representantes del Pueblo”, lee la carta hacia el gobernador firmada tanto por Hernández Montañez como Dalmau Santiago.

El recurso legal será presentado el lunes, anticiparon ambos.

Por su parte, el presidente senatorial argumentó que el gobernador actuó mal al interpretar erróneamente el contrato cuando extendió, sin fecha de caducidad según Dalmau Santiago, el acuerdo con el consorcio.

“El gobernador interpretó mal y extendió el contrato. No solo lo extendió… Lo hizo sin fecha límite. Este no tiene fecha, es un cheque en blanco a una compañía que hasta ahora ha demostrado que no tiene la capacidad para dirigir la energía de este país”, sostuvo el funcionario.

Inicialmente, el contrato suplementario de LUMA Energy y el cual venció el 30 de noviembre fue otorgado con ese plazo dado a que la AEE se encuentra en un proceso de reestructuración de su deuda. Por tanto, el acuerdo no tuvo la vigencia de los 15 años que se negoció al principio, sino año y medio.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que tanto el Gobierno como la Junta de Control Fiscal podrían argumentar de que la Legislatura no tenga poder de injerencia sobre el asunto dado al proceso de quiebra, Hernández Montañez fue parco al señalar que es solo una teoría y que la “Asamblea Legislativa no va a claudicar”.

LUMA Energy entró en funciones en el verano del 2021 y desde su llegada, los apagones registrados han duplicado en el tiempo de duración, de acuerdo a un informe que analizó el Negociado de Energía.

El contrato suplementario supuso vencer el 30 de noviembre, pero justo antes del tiempo límite, Pierluisi Urrutia lo extendió, por lo que aún continúa operando al día de hoy.