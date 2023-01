Proyecto piloto busca prevenir el maltrato de menores en residenciales públicos

Por primera vez en Puerto Rico se está trabajando un proyecto piloto que tiene el fin de prevenir el abuso infantil mediante la educación a padres, encargados, jóvenes, líderes comunitarios y hasta el personal que labora en residenciales públicos susceptibles a la violencia y criminalidad.

Se trata del proyecto piloto Ser padres está de madre y único en la Isla, el cual responde a las propuestas del Plan Nacional para la Prevención del Maltrato de Menores del Departamento de la Familia 2014-2024, y que actualmente es auspiciado por la Administración de Vivienda Pública.

Según la Dra. Aysha Concepción Lizardi, Directora Ejecutiva de Familias CAPACES, “es un proyecto innovador en el que se han elaborado estrategias que permitirán mejorar las competencias para prevenir el maltrato infantil no solo en padres, madres y encargados, sino también en líderes comunitarios y el personal que atiende a familias en estas comunidades”.

Los recursos que impartirán los servicios son profesionales de salud mental y profesionales de la Danza/Movimiento terapia. Entre las actividades que se ofrecen se encuentran: Mi familia me mima, Controlando a Hulk, El arte de volver a ser chamaquitos, Mism@: Con valor y compromiso le meto balance a mi vida, Recordar sin dolor: Manejo del trauma en el contexto del trabajo y la comunidad, Que mi hijo no me saque por el techo, Follow the leader, entre otros. Vale destacar que a través de la Danza/Movimiento terapia los asistentes aprenderán a manejar y canalizar sus emociones y estresores con la mejor herramienta que tienen a su alcance: su cuerpo.