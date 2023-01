Designada a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres rechaza que se politicen sus derechos

En busca de soluciones para atender las necesidades de las mujeres del país, la designada procuradora de la Mujeres, Vilmarie Rivera Sierra, rechaza que se politicen sus derechos.

“Yo soy una persona que no cree en las etiquetas, trabajo por los derechos de las mujeres sin importar de que ala sea, sin importar su religión, simplemente me mueve el trabajar y buscar soluciones para poder atender las necesidades de las mujeres”, dijo en entrevista con Metro Al Mediodía.

“Ciertamente es un tema que levanta pasiones. Lo que me preocupa es que queramos utilizarlo como bandera para poder adelantar distintas causas, sea cual sea el interés de las personas, en vez de buscar soluciones a los problemas concretos que tienen las mujeres. Las mujeres tienen problemas de salud, tienen problemas de trabajo, de tener redes de apoyo, de empleo, de violencia de género y nosotros en lugar de enfocarnos en denunciar el problema, que es importante que se denuncie, también tenemos que enfocarnos en buscar soluciones y poder llegar a consenso entre todos y todas”, añadió.

Rivera Sierra aseguró que la perspectiva de género no es un asunto de ideologías y que todos tienen las mismas responsabilidades.

“Lo que pasa es que hay ideologías políticas, ideologías religiosas… El asunto de las ideologías es lo que nos ha conformado para este problema. Lo que creo es que todos y todas tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Que nosotros podemos vivir en equidad, que nosotros podemos respetar la diversidad y eso es lo que tiene que movernos. El asunto de las ideologías, eso cada cual lo asume de la forma que entienda que lo pueda asumir y yo lo respeto”, sostuvo.

¿Está de acuerdo con que el Departamento de Educación haya incluido un currículo de equidad en lugar de un currículo con perspectiva de género?, se le cuestionó.

“Lo que me compete ahora como procuradora es esperar ahora que se lleve a cabo ese proceso de implantación de la carta circular y poder hacer las recomendaciones que desde esta oficina vamos a hacer para que ese proceso, dentro del contexto educativo, se lleve a cabo de la forma correcta”, indicó.

No es suficiente la carta circular del DE

En tanto, aseguró que la carta circular del DE no es suficiente para atender la problemática, sino un mecanismo adicional.

“Nosotros tenemos que seguir buscando y articulando estrategias para trabajar con esta problemática. Esa es una de las áreas que tenemos que atender y que lo tenemos que hacer en colaboración con los padres y con las madres que son los primeros educadores de los hijos. El Estado puede ayudar en ese proceso dentro del contexto escolar y eso es lo que se está pretendiendo a través de la carta. Pero hay que diversificar y para eso tenemos que trabajar estrategias de prevención, tenemos que fortalecer los servicios para las víctimas”, puntualizó.

La funcionaria adelantó que se debe hacer una evaluación “de lo que está ocurriendo con los programas de reeducación, que por tantos años no se ha mirado”.

“No se ha atendido, no nos han dado cuentas de lo que se ha estado haciendo y de su efectividad. Así que eso va a ser una prioridad para mí como procuradora”, reveló.

Aspira poder garantizar recursos recurrentes para los albergues

De otra parte, Rivera Sierra aspira a buscar los mecanismos que le permitan garantizar recursos recurrentes para los albergues y evitar que sus servicios se interrumpan.

“El servicio de los albergues es un servicio sumamente importante porque es un servicio que si se le asigna un fondo hasta el 30 de septiembre, el albergue no puede sacar a las víctimas que tenga al 30 de septiembre por que no ha firmado un contrato, tienen que mantenerse con la población, tienen que garantizar los servicios por lo que tienen que tener una empleomanía, tienen que tener alimentos, tienen que tener todo el andamiaje para poder garantizar la seguridad y protección de las víctimas, así que eso lo que requiere es que nosotros revaluemos de que forma podemos adjudicar fondos que sean fondos ya destinados, que se hagan por adelanto, que eso es uno de los problemas que siempre hemos tenido, que hay que hacer peticiones mensuales o hay que hacerlo por reembolso. Las organizaciones sangran, no tienen los recursos económicos para poderlos hacer, así que eso también envía un doble discurso a las víctimas, porque si yo no tengo un albergue donde pueda protegerla y tengo que cerrarlo, ¿quién lo asume?”, dijo.

Denunció que el gobierno no tiene la capacidad de asumir los albergues y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres no tiene un albergue.

“Yo no tengo un cuarto dentro de la procuraduría para poder atender de una forma responsable, de garantizar con los mecanismos que tiene los albergues de protección y seguridad, la vida de esa familia por que a los albergues no tan solo van las mujeres, también van niños y niñas, también. Va la familia completa y esa es una de las cosas que para mí es prioritario, que podamos lograr alguna estrategia para poder garantizar los recursos que necesitamos”, indicó.