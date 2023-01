Tsunami de contagios: Nueva cepa del COVID-19 arrasa con China

Como un “tsunami de contagios” calificó hace poco el diario El País el presente de la pandemia de coronavirus en China, donde campea una nueva variante del SARS-CoV-2, llamada BF.7, un sublinaje de ómicron.

Lo que preocupa es que los expertos ya precisaron que cada contagiado con Minotauro puede infectar a entre 10 y 18 personas, mientras que otras cepas infectan solo a cinco individuos. De hecho, en las tres primera semanas de diciembre se calcula que 250 millones de chinos se contagiaron.

“Tendremos sin duda acá a BF.7, que es más contagiosa que otras variantes pues su tiempo de incubación es más corto. Eso hace que los enfermos presenten síntomas o altas cargas virales con mucha rapidez, lo que acelera los contagios, que es lo apreciado en China”, explica María Jesús Hald, epidemióloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello.

El doctor Sebastián Reyes, profesor del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, dice que “por ahora es difícil predecir el impacto que podría este sublinaje de ómicron. Sabemos que se instaló en Inglaterra y en Estados Unidos, pero en esas naciones no ha generado más problemas que variantes previas”.

Sobre las razones que han causado tanto daño en China, donde las cifras oficiales distan mucho de lo que indican organizaciones internacionales y además el Gobierno anunció el 25 de diciembre que no publicaría más estadísticas sobre el coronavirus, el doctor Sebastián Reyes precisa que “allá han tenido dificultades para vacunar a su población adulta mayor, que acá ha sido priorizada. En China solo el 40% de los mayores de 80 años están inmunizados. Y, además, no han autorizado el uso de vacunas extranjeras de ARNm (ARN mensajero), por lo que las que usan no están actualizadas para las nuevas variantes”.

Cabe recordar que el ARNm es una innovación de plataforma genética y que al concertarse en una vacuna -en este caso contra el coronavirus- “enseña” a las células a producir una proteína, o una porción de ella, que desencadena la respuesta inmune de la que emergen los anticuerpos.