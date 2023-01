Vehículo choca contra un bar en Nueva York y deja más de 20 heridos

Recientemente, la ciudad de Nueva York se convirtió en un infierno para un grupo de personas que quisieron disfrutar de una noche de festejo en un bar, pues acabaron envueltas en uno de los accidentes más terribles que se hayan registrado en los últimos meses en dicha ciudad, pues una camioneta acabó chocando contra el establecimiento, dejando más de 20 heridos en el proceso.

Los asistentes al bar se toparon de golpe con el peor inicio posible para su año, pues lo que comenzó siendo una discusión en una gasolinera acabó siendo el génesis de una terrible tragedia que ha dejado a personas heridas, un establecimiento casi destruido y varias familiar terriblemente preocupadas por sus seres queridos, por suerte, la policía actuó a tiempo.

Terrible accidente acaba con una camioneta estrellándose contra un bar y 20 personas heridas en Nueva York

El incidente tuvo lugar el lunes 2 de enero alrededor de las 9 de la noche hora de Nueva York, y si bien es poco lo que se sabe oficialmente, se trata de una situación sumamente lamentable por los daños sufridos, tanto monetariamente como humanamente.

Acaba de ocurrir hace una hora aparatoso accidente en Washigton Heights en Inwood Bar del alto manhattan. Decenas de heridos, la Policía de NY ya está asitiendo y el cuerpo de bomberos también. @hgomez27 @raphydeleon56 @rcavada @Martinrodriv @tcabralp pic.twitter.com/XvbWlIuKcS — billy berroa (@billyberroajr) January 3, 2023

Según informó el departamento de policía de la ciudad, un Toyota Rav 4 se estrelló contra Inwood Bar and Grill, destruyendo su vitrina e impactando parte del interior y los comensales que ahí se encontraban. El vehículo viajaba por Broadway cuando fue impactado por un Audi, que lo repelió en dirección al bar.

Los empleados del sitio llamaron a la policía de inmediato, quienes al llegar junto a los paramédicos se encontraron con la terrible escena, socorriendo a unas 20 personas, las cuales fueron trasladadas de inmediato al centro de emergencias más cercano, algunos con situación de salud crítica y heridas graves.

El extraño inicio del accidente en el bar neoyorquino

Todo comenzó en una gasolinera Citgo en W. 204th St. y Broadway, donde se reporta que los dueños de un Mercedes blanco y un Audi del mismo color estaban peleando, lo que causó que el conductor del Audi saliera a toda velocidad del sitio, causando el accidente.

“Vino muy rápido y me golpeó en el costado, perdí el control. Yo tenía la luz y él venía de la gasolinera. Cuando me golpeó, me subí a la acera” comentó el conductor del Toyota Rav 4, quien estaba trabajando de Uber y llevaba a una mujer en el asiento trasero.