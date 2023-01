Incierto el futuro del estatus en Washington

Un nuevo proyecto bipartita que atienda el estatus politico de Puerto Rico podría no correr con la misma suerte que el HR8393 aprobado en la Cámara baja federal durante la pasada sesión (Archivo) (WIPR)

A pesar de que tanto la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, como el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se muestran optimistas ante los presuntos avances que el proyecto legislativo federal HR 8393 sobre el estatus de Puerto Rico logró luego de su aprobación al filo del final de la sesión pasada en la Cámara baja federal, la radicación de un nuevo proyecto bipartita con el mismo fin podría no correr la misma suerte.

Así lo aseguró a Metro el exsubdirector de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés) y asesor político en Washington D.C., Federico De Jesús Febles, quien señaló que, para que un nuevo proyecto en la Cámara que atienda el estatus de la isla pueda ser considerado seriamente deberá atender varios cuestionamientos de algunos congresistas.

“Si crean un nuevo proyecto habría que ver si tiene el mismo efecto que el pasado, donde los demócratas acabaron votando a favor, pero algunos privadamente dijeron que lo hicieron a pesar de que tenían objeciones porque no querían prestarse paraque fueran los únicos que votaran con los republicanos”, explicó De Jesús Febles.

“Lo importante es ver qué pasa en el Senado. Y más allá de eso, francamente es qué va a hacer el gobierno de Puerto Rico y qué va a hacer el gobernador Pierluisi. Si va a convocar un plebiscito unilateralmente por orden ejecutiva como le permite la ley que firmo Wanda Vázquez así que eso creo que va a ser el próximo escenario real. Lo que sucederá en Washington me parece que va a ser más coauspiciadores presentando radicaciones de proyectos, pero no creo que nada se convierta en ley”, añadió, aunque no descartó la posibilidad de un cambio radical a nivel de la Cámara baja o con la cantidad de dinero que inyecte el cabildeo del gobierno y de sectores privados para lograr los 60 votos en el Senado necesarios para pasar la medida de aprobarse.

No obstante, De Jesús Febles reconoció que sí han habido cambios en la manera en que se aborda el tema del estatus político de Puerto Rico y que el proyecto aprobado el año pasado sienta precedentes para mirar con mayor seriedad el caso de descolonización de la isla.

“Sí han habido unos cambios en cómo se maneja este tema, sin embargo, si existiera un deseo de darle seriedad a este asunto la mayoría demócrata no hubiera mantenido el proyecto intacto sin permitir enmiendas ni de demócratas ni de republicanos en el pleno y tampoco hicieron las vistas públicas, así que cuando uno tiene la seguridad de que tiene un producto de calidad de consenso, como ellos mismos le estaban llamando, no debió haber habido el miedo de hacer cumplir los reclamos de varios congresistas”, cuestionó De Jesús Febles.

El experto en política estadounidense indicó además que los señalamientos de varios congresistas iban dirigidos a la falta de transparencia del proyecto al inclinarse sutilmente hacia la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos a diferencia de proyectos presentados anteriormente.

“Por mucho tiempo mucha gente no tomó en serio ese proyecto y lo habían descartado y sí sería comenzar desde cero a nivel legislativo ya que cada dos años la composición del Congreso sufre cambios luego de las elecciones de medio término”, señaló.

“Lo que podríamos predecir para este año dependerá mucho de quién controle la Cámara de Representantes, eso es lo primero. Lo segundo es que no veo ningún escenario en el que yo pueda decir que un nuevo proyecto atendiendo el asunto se va a convertir en ley, pero habrá que ver, porque también vimos ayer al senador republicano Lindsey Graham advertirle a los radicales republicanos que no quieren votar por Kevin McCarty que si se prestan para una mayoría demócrata lo primero en la agenda es la estadidad en Washington DC y la segunda la estadidad puertorriqueña, que es el partido de la comisionada”, añadió a la vez que mencionó como curioso que Graham hablara de la “estadida puertorriqueña” y no sobre la estadidad de Puerto Rico.

“Dramático” Adelanto

La comisionada residente había asegurado a Metro la pasada semana que, aunque el proyecto de estatus no pasó al Senado al finalizar la sesión del Congreso, no significa que necesariamente la discusión del tema del estatus se tenga que comenzar desde cero ya que fue un proceso de más de 15 meses de negociación que adelantó “dramáticamente” la discusión.

González también señaló en ese momento que se estará reuniendo con la congresista Nydia Velázquez para coordinar las estrategias de cara a la próxima sesión y la radicación de un nuevo proyecto bipartita que atienda el asunto.

“Una de las razones para tener esta cantidad de votos es que estábamos en una sesión lenta, una sesión donde al liderato caer, había perdido el poder congresional y, de hecho, las minorías le estaban votando en contra a todos los proyectos no solamente al de estatus. Así que era muy natural, eso pasa siempre que hay elecciones de medio término, pero empezando una sesión que permite que haya esa discusión, un trabajo bipartita, claro que vislumbro más (votos)”, aseguró González.

“Cuando Hawái y Alaska eran territorios y querían convertirse en un estado tenían los mismos elementos de discusión, así que esto no es nada distinto, aunque sea Puerto Rico. Yo estoy consciente que Puerto Rico está más cerca que nunca de convertirse en un estado, la pregunta es cuánto tiempo nos tomará ese proceso. Este proyecto adelantó dramáticamente ese camino y la fase de educación va a permitir precisamente tomar esa decisión”, añadió la comisionada residente.