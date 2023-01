Beneficiarios de Ley 20/22 detallan donativos que realizaron el año pasado

The 20/22 Act Society anunció este miércoles otro récord en la distribución de fondos a 41 organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. El total general distribuido durante el año 2022 fue de $1.5 millones.

“El compromiso y el apoyo a las organizaciones benéficas es el pilar más importante de nuestra fundación”, dijo Robb Rill, fundador de The 20/22 Act Society. “Durante muchos años consecutivos hemos logrado impactar a más de 40 organizaciones, y este año traemos 5 nuevas organizaciones a nuestro portafolio de entidades. Es evidente que sin los servicios prestados por estas entidades, el efecto de los pasados desastres naturales hubiera sido más severo. Para todos nosotros, la comunidad de inversionistas, es importante mostrar nuestro apoyo y poder retribuir y ofrecer el apoyo financiero que necesitan para continuar con su labor encomiable dentro de las comunidades”.

The 20/22 Act Foundation contribuye al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico apoyando directamente a entidades que se comprometen a ayudar a comunidades desfavorecidas y que trabajan por nuestros cuatro pilares: bienestar social y desarrollo económico, educación, salud y bienestar animal. Las organizaciones que recibieron donaciones durante el año 2022 fueron:

BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO

Alas para la Mujer

Casa Protegida Julia de Burgos

Centros Sor Isolina Ferré

Chabbad of Puerto Rico

Comedor de la Kennedy

ComPrometidos

Cruz Roja de Puerto Rico

Fondos Unidos

Fundesco

Grupo Guayacán

Habitat for Humanity

Hogar Padre Venard

Jesuit Refugee Service USA

Para la Naturaleza

Techos Pa’ Mi Gente

EDUCACIÓN

ACUTAS

CRECE

Boys & Girls Clubs of Puerto Rico

Fundación Kinesis

Hogar Cuna San Cristóbal

Hogar Mis Primeros Pasos

Hogar Niñito Jesús

Hogar Santa María Eufracia

Instituto Nueva Escuela

Jane Stern Library

Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo

San Juan Community Library

Wildflower Schools

SALUD

Asociación Puertorriqueña Pro-Bienestar

Fundación Asistencia Centro de Trauma

Fundación Hospital Pediátrico

March of Dimes, Inc. – PR Chapter

SER de Puerto Rico

Sociedad Americana contra el Cáncer

VOCES

BIENESTAR ANIMAL

Caribbean Thoroughbred Aftercare, Inc.

FEPA

For the love of Satos

HSUS of Puerto Rico

PR Animals

Save a Gato

“Nuestro más sincero agradecimiento a los miembros, socios y colaboradores que lo han hecho posible mientras continuamos creando fuertes conexiones con estas entidades y las comunidades a las que sirven; ayudándonos a reafirmar nuestro compromiso con la isla. Es una excelente manera de comenzar un año más, sabiendo que nuestros aportes ayudarán a mejorar la calidad de vida a través de estas organizaciones”, concluyó Rill.

La misión principal de The 20/22 Act Foundation es ayudar a las entidades filantrópicas locales a mejorar la calidad de vida en las comunidades a las que sirven. La Fundación tiene un especial interés en ayudar a áreas como la salud, la educación, la erradicación de la pobreza infantil, la atención a las personas mayores, el apoyo a las víctimas de la violencia, las personas sin hogar y el bienestar animal, entre otras. La Fundación trabaja en el aspecto de responsabilidad social empresarial de la Sociedad Ley 20/22, una organización privada de personas y empresas que se han mudado a Puerto Rico bajo los decretos de las Leyes 20, 22 y Ley 60.