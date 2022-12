Citan a Lisha Ramón Mejías para discutir la remoción de su hija

Un juez del Tribunal de Caguas citó para este viernes a Lisha Ramón Mejías, la madre a quien el Departamento de la Familia (DF) le quitó la custodia de su hija de dos años, para una reunión en la que se podría determinar el destino de la menor.

Según reportó Noticentro (Wapa TV), el representante legal de la fémina aseguró que “van a luchar por la custodia de la niña”, pero no especificó qué se discutirá en sala. Se informó que la vista será a la 1:00 p.m.

La citación se da tras protestas realizadas por ciudadanos en las que exigían a la administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena, dar una explicación sobre el caso.

En una conferencia de presa realizada ayer, jueves, la agencia indicó que la niña fue removida del hogar tras la radicación de dos referidos por alegada violencia intrafamiliar y el incumplimiento de una orden de protección.

Asimismo, la organización sostuvo que la remoción de la menor no fue provocada por el trabajo de la mujer, de 21 años, quien tiene su propia empresa de venta de jugos naturales en la calle.

Sin embargo, Ramón Mejías alegó que Familia sustrajo a su hija del hogar bajo “engaño”.

“Estoy mal, me siento mal... necesito a mi hija (...) Me mintieron, no se iban a llevar a mi hija... se la llevaron. Mi niña nunca ha sido maltratada y no hay evidencia de abuso. Esto es injusto (...) Me siento vacía”, dijo la mujer en una transmisión en vivo.

Acorde con la subsecretaria Familia, Ciení Rodríguez, luego de completar el periodo de 72 horas de la investigación, el resultado podría ser llevar un recurso al tribunal para solicitar la custodia permanente del DF o pasar la custodia a un familiar.

La organización confirmó que, por ser un caso que aún no ha culminado, no emitirán mayores declaraciones.