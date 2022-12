Revalida como presidente de la AMPR Víctor Manuel Bonilla Sánchez

Víctor Manuel Bonilla Sánchez revalidó el jueves como presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, en una votación de delegados de la institución celebrada en el Hotel Sheraton en San Juan.

Bonilla tendrá como vicepresidente a Raúl González, maestro retirado de Cataño.

El presidente prevaleció 229 contra 137 que recibió su retador, José Eligio Vélez, hijo.

“Yo tengo ya un plan estratégico ya delineado y tengo cuatro áreas importantes, que es la justicia salarial. Llevar al maestro al sueldo base a 4 mil dólares. La próxima, es garantizar que, en la carrera magisterial del 1 de abril, se pueda restablecer esa ley y que todos los maestros que no han ingresado a la misma lo hagan. Bien importante, bien importante, es finalizar el convenio colectivo y ratificarlo. Y, por último, para los maestros retirados, ya hemos redactado dos proyectos de ley para restablecer el aguinaldo navideño, que por la ley 160 se había disminuido de 600 a 200 dólares. Restablecer al maestro que se jubiló, se retiró después de 2014 que le den 600 dólares al pago del beneficio al plan médico que también fue eliminado. Porque no pretendemos buscarles aumentos a sus pensiones, pero si garantizarle otras estrategias que se vea mejor económicamente”, dijo Bonilla Sánchez a preguntas de la prensa.

Sobre las finanzas de la Asociación, expresó que hay que fortalecerlas.

“¿Cómo?, Haciendo un plan estratégico reduciendo, ¿tú no crees que yo que tanto he luchado por la justicia salarial, yo no le puedo dar a mis empleados un sueldo justo? Tenemos que primero, mirar los haberes que tenemos y los compromisos. Y ya por lo menos con la égida, hemos dado un paso adelante. Entendemos que dentro de tres años vamos a saldar ese préstamo, que se había hecho hace 20 años igual que con lo del hospital”, sostuvo.

Bonilla Sánchez asumió la presidencia de la Asociación de Maestros luego de la renuncia de Elba Aponte Santos, que fue nominada en el año 2020 por el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia como secretaria de Educación, pero su nombramiento fue retirado, porque no tuvo los votos para su confirmación en el Senado.