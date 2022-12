15 acontecimientos que marcarán 2023

Enero

10

Globos de Oro

La gala de entrega de premios a lo mejor del cine y la televisión estadounidense de 2022, elegidos por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, tendrá lugar el 10 de enero. Tras los primeros Globos de Oro no televisados desde la 65ª edición en 2008, el director ejecutivo interino de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Todd Boehly, acordó establecer una entidad con ánimo de lucro que tendrá la propiedad intelectual de los Globos de Oro y supervisará la “profesionalización y modernización” de la ceremonia, incluyendo “(aumentar) el tamaño y la diversidad de los votantes disponibles para los premios anuales”.

ARCHIVO – Una estatua de los Globos de Oro aparece en el evento de nominaciones a la 79ª entrega anual de los Globos de Oro en el Hotel Beverly Hilton el 13 de diciembre de 2021, en Beverly Hills, California. Tras un año fuera del aire, los Globos de AP (Chris Pizzello/Invision)

22

Comienza el Año del Conejo

El 22 de enero comienza el Año del Conejo de Agua en la astrología china. Este animal es símbolo de vigilancia, ingenio, cautela, destreza y autoprotección. Simboliza la piedad, la elegancia y la belleza. Si has nacido en el año del conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927) estos números te traen suerte: 3, 4, 6 y otros que los contengan. Se cree que los conejos son vigilantes, ocurrentes, rápidos de mente e ingeniosos.

31

enero - 5 de febrero) Visita del Papa al Congo y Sudán del Sur

El Papa Francisco, visitará la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Estaba prevista del 2 al 7 de julio de 2022, pero se pospuso debido a su mal estado de salud. El pontífice, de 85 años, sigue utilizando una silla de ruedas, pero entretanto ha realizado otros viajes al extranjero, lo que sugiere que está en forma para itinerarios exigentes. Francisco se convertirá en el primer heredero del apóstol Pedro que visita los dos países.

Es uno de los Papa más carismáticos que ha existido (Agencias)

Febrero

Estreno del Observatorio Vera C. Rubin

Se prevé que las operaciones científicas del Observatorio Vera C. Rubin, con sede en Chile, comiencen un año más tarde, en febrero de 2023. El observatorio albergará el telescopio reflector de campo amplio Simonyi Survey Telescope con un espejo primario de 8,4 metros que fotografiará todo el cielo disponible cada cierto número de noches. Las imágenes serán grabadas por una cámara CCD de 3,2 gigapíxeles, la mayor cámara digital jamás construida.

5

65ª edición de los premios Grammy

La ceremonia de reconocimiento a las mejores grabaciones, composiciones y artistas del año de elegibilidad (del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022) se celebrará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (EE.UU.) el 5 de febrero. Beyoncé es la artista que más nominaciones ha recibido, con nueve, seguida de Kendrick Lamar, con ocho, y Adele y Brandi Carlile, con siete cada una.

Grammys 2023 (Grammys 2023)

12

Super Bowl LVII

El 57º Super Bowl y el 53º partido de campeonato de la era moderna de la Liga Nacional de Fútbol Americano decidirán el campeón de la temporada 2022 de la liga. El partido está programado para el 12 de febrero de 2022 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El espectáculo del medio tiempo estará encabezado por Rihanna, lo que supondrá su primera actuación en directo en más de cinco años y el fin de su boicot autoimpuesto al evento, que había instigado en solidaridad con Colin Kaepernick.

ARCHIVO - Vista del estadio SoFi en Inglewood, California, durante el Super Bowl 53, el 13 de febrero de 2022. (AP Foto/Kyusung Gong, File) AP (Kyusung Gong/AP)

Marzo

12

Los Óscar

La 95ª ceremonia de los Premios de la Academia honrará a las mejores películas estrenadas en 2022 en el Dolby Theatre de Hollywood (California). La lista de nominados se revelará el 24 de enero de 2023, mientras que el cómico Jimmy Kimmel será el anfitrión del espectáculo por tercera vez. Varios medios sugieren estar atentos a estas tres películas que podrían convertirse en las ganadoras del evento: “The Banshees of Inishirin”, “TAR”, “The Fabelmans” y “Everything Everywhere All At Once”.

ARCHIVO - Una estatua del Oscar decora la entrada del Teatro Dolby para la 87ma entrega anual de los Premios de la Academia, el 21 de febrero de 2015 en Los Ángeles. (Foto por Matt Sayles/Invision/AP, archivo) (Matt Sayles/Matt Sayles/Invision/AP)

Abril

14

Lanzamiento del nuevo álbum de Metallica Metallica confirmó el título y la fecha de lanzamiento de su próximo 12º álbum de estudio llamado ‘72 Seasons’. Producido por Greg Fidelman con Hetfield & Ulrich, y con una duración de más de 77 minutos, el álbum de 12 pistas se convertirá en la primera colección completa de material nuevo de la banda desde ‘Hardwired...To Self-Destruct’ de 2016. ‘72 Seasons’ viene anunciado por el primer single “Lux Æterna”, una ráfaga corta y afilada que recapitula 40 años de Metallica en tres minutos y medio.

Mayo

6

Coronación de Carlos III y Camilla La coronación de Carlos III y su esposa, Camilla, como Rey y Reina del Reino Unido y de los demás reinos de la Commonwealth, tendrá lugar el sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster. Se espera que el acto sea más breve, más integrador de otras creencias y comunidades y menos costoso que las coronaciones anteriores. El Rey Carlos III accedió al trono el 8 de septiembre de 2022, a la muerte de su madre, la Reina Isabel II.

El rey Carlos III y Camila, la reina consorte, en el Salón Westminster (Dan Kitwood/AP)

9

de mayo - 13 de mayo El Festival de Eurovisión

La 67ª edición de Eurovisión se celebrará en Liverpool (Reino Unido), después de que Ucrania, ganadora del certamen en 2022 con la canción “Stefania”, de la orquesta Kalush, no pudiera cumplir los requisitos para acoger el evento debido a los problemas de seguridad causados por la invasión rusa de Ucrania en 2022. En el concurso participarán 37 países, de los que Bulgaria, Montenegro y Macedonia del Norte decidieron retirarse, principalmente debido al impacto económico de la crisis energética mundial de 2021-2022.

Junio

Cumbre del Clima

En junio de 2023, se espera que Francia acoja un evento mundial propuesto por el presidente francés Emmanuel Macron para abordar la crisis climática y encontrar medios financieros para ayudar a los países más empobrecidos en su lucha contra los efectos del calentamiento global. La cumbre también brindará la oportunidad de reforzar la cooperación internacional y desarrollar enfoques innovadores para hacer frente a la crisis climática.

Julio

16

de junio - 16 de julio) Copa Asiática de la AFC

La 18ª edición del campeonato internacional cuatrienal de fútbol masculino de Asia, organizado por la Confederación Asiática de Fútbol, se celebrará por tercera vez en Qatar. Inicialmente estaba previsto que el torneo se celebrara en China, pero este país tuvo que retirarse debido a su política de “cero-COVID”. El jefe de la AFC, el Jeque Salman bin Ebrahim Al Khalifa, elogió las “infraestructuras de categoría mundial y la incomparable capacidad de acogida” de Qatar, y afirmó que el país está preparado para organizar el emblemático torneo de fútbol masculino de 24 equipos, a pesar del escaso tiempo de preparación.

20

de julio - 20 de agosto) Copa Mundial Femenina de la FIFA

La novena edición de la competición será organizada conjuntamente por Australia y Nueva Zelanda, lo que supone la primera vez que la Copa Mundial Femenina de la FIFA contará con dos naciones anfitrionas. Estados Unidos es el defensor del título, tras haber ganado los dos torneos anteriores. La final tendrá lugar el 20 de agosto en el Stadium Australia de Sydney.

Septiembre

24

Regreso de OSIRIS-REx

En esta fecha se espera que la misión de la NASA regrese con muestras de Bennu, un asteroide carbonáceo cercano a la Tierra, del grupo Apollo. Se espera que el material permita a los científicos aprender más sobre la formación y evolución del Sistema Solar, sus etapas iniciales de formación planetaria y la fuente de compuestos orgánicos que condujeron a la formación de la vida en la Tierra.

Noviembre

30

de noviembre - 12 de diciembre COP28

La 28ª sesión de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC se celebrará en Emiratos Árabes Unidos. Los expertos y defensores del clima temen la influencia de los productores de combustibles fósiles en las negociaciones sobre el clima mundial, ya que un importante estado petrolero del Golfo se prepara para tomar el control de las negociaciones.