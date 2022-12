Michigan: 19 años de prisión a creador del plan de secuestro

GRAND RAPIDS, Michigan, EE.UU. (AP) — Un camionero de Delaware considerado el arquitecto del plan para secuestrar a la gobernadora de Michigan fue sentenciado el miércoles a más de 19 años en prisión, un día después de que un cómplice recibió 16 años tras las rejas.

Los fiscales pedían cadena perpetua para Barry Croft Jr., de 47 años, el cuarto y último acusado. El juez Robert J. Jonker lo describió como “el hombre tras la idea” de la conspiración.

Croft y Adam Fox fueron condenados en agosto por cargos de conspiración en Grand Rapids. Croft también fue declarado culpable de poseer un explosivo no registrado.

Los hombres están acusados de planear el secuestro de la gobernadora Gretchen Whitmer de su hogar vacacional justo antes de la elección presidencial de 2020. Los conspiradores estaban furiosos por las severas restricciones del COVID-19 que Whitmer y funcionarios de otros estados impusieron durante los primeros meses de la pandemia, así como las amenazas percibidas a la posesión de armas de fuego.

Fox, de 39 años, fue sentenciado el martes a 16 años de prisión. El gobierno también pedía cadena perpetua para él.

Whitmer no fue lastimada físicamente. El FBI logró infiltrarse en el grupo e hizo 14 arrestos.

El vicefiscal federal, Nils Kessler, calificó a Croft como el “líder espiritual” del grupo de conspiradores y comparó su participación a la de “algún jeque en ISIS”, haciendo referencia al grupo extremista Estado Islámico.

“Básicamente se puso a él mismo en el rol de un profeta… hay personas que creen en este tipo de retórica y él lo aprovechó”, dijo Kessler al juez.

Croft con frecuencia usaba un sombrero de tres picos común durante la revolución estadounidense y tenía tatuajes en sus brazos que simbolizaban resistencia —“Expect Us” (“Espéranos”)— mientras viajaba por Ohio, Wisconsin y Michigan para reunirse con extremistas con ideas similares.

El plan de Croft incluía llamados para disturbios, “quemar” a funcionarios gubernamentales mientras dormían y provocar violencia en el país.

___

El periodista de The Associated Press Ed White en Detroit contribuyó a este despacho. Joey Cappelletti es integrante de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative, un programa de servicio nacional sin fines de lucro que lleva a periodistas a salas de redacción locales para informar sobre temas poco cubiertos.