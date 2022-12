Autoridades solicitan al bajo mundo que no asesinen a Jeromy Pietri Napoleoni

Las autoridades solicitaron hoy, miércoles, al bajo mundo que no asesinen a Jeromy Pietri Napoleoni, quien figura como sospechoso del asesinato del joven militar Jancarlo Rivera Lugo.

“Qué ellos (las organizaciones criminales) están pensando yo no sé, pero sí voy a aprovechar para decirles que ese no es el proceso. Aquellos que sepan dónde está yo no quiero que lo maten, porque no se trata de hierro por hierro. Yo quiero que él enfrente un proceso criminal y que pase sus últimos días en la cárcel, hasta el último día de vida”, dijo el teniente coronel Roberto Rivera Miranda en entrevista con NotiCentro.

“Él sabe que nosotros estamos cerca y sabe que lo mejor que puede hacer es entregarse y afrontar el proceso criminal”, añadió en la entrevista.

En el día de ayer, su madre, quien también es acusada de asesinar al joven militar, se entregó a las autoridades. La mujer acudió al Centro Judicial de Ponce junto a un abogado para iniciar el procesamiento.

Pietri Napoleoni aún permanece prófugo.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre de 2022, en el sector Nueva Vida del barrio El Tuque de la Ciudad Señorial donde, supuestamente, el militar transitaba en su vehículo de motor cuando surgió una discrepancia cuando los sospechosos le reclamaron que conducía en contra del tránsito, fue ultimado a tiros.

Supuestamente en el lugar se opera un punto de venta de drogas.

Mira aquí la entrevista completa: