Comisionada residente asegura que se adelantó “dramáticamente” la discusión en el Congreso sobre el estatus de Puerto Rico

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, aseguró que aunque el proyecto de estatus no pasó al Senado al finalizar la sesión del Congreso, no necesariamente se tiene que empezar desde cero ya que fue un proceso de más de 15 meses de negociación que adelantó “dramáticamente” la discusión.

Señaló que se estará reuniendo con la congresista Nydia Velazquez para coordinar las estrategias de cara a la próxima sesión.

Dijo, además, que espera que empiecen las vistas públicas temprano para que les de tiempo de poder hacer un trabajo de educación sobre el proyecto, tanto en Cámara como en Senado.

Su meta es volver a radicar este mismo proyecto de manera bipartita.

El proyecto de estatus 8393 fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y este propone un plebiscito para Puerto Rico sobre si el territorio se convierte en un estado, si se independiza o si se queda como estado libre asociado.

La medida fue aprobada con 233 votos a favor, 16 de ellos republicanos, y 191 en contra.

Con un Congreso dominado por el partido republicano en el cual milita la comisionada, planteó que anticipa mayor apoyo a los 16 votos recibidos del partido.

“Una de las razones para tener esta cantidad de votos es que estábamos en una sesión lenta, una sesión donde al liderato caer, había perdido el poder congresional y, de hecho, las minorías le estaban votando en contra a todos los proyectos no solamente al de estatus. Así que era muy natural, eso pasa siempre que hay elecciones de medio término, pero empezando una sesión que permite que haya esa discusión, un trabajo bipartita, claro que vislumbro más (votos)”, dijo González Colón.

Aseguró que siempre hay alguien que se opone, pero que en esta ocasión fue cuando mayor consenso han logrado.

“Cuando Hawaii y Alaska eran territorios y querían convertirse en un estado tenían los mismos elementos de discusión, así que esto no es nada distinto aunque sea Puerto Rico. Yo estoy consciente que Puerto Rico está más cerca que nunca de convertirse en un estado, la pregunta es cuánto tiempo nos tomará ese proceso. Este proyecto adelantó dramáticamente ese camino y la fase de educación va a permitir precisamente tomar esa decisión”, mencionó la comisionada residente.

Añadió que todos los que trabajaron a favor de la descolonización de Puerto Rico, incluyendo los delegados, ayudaron “así que yo estoy agradecida de todos aquellos que colaboraron, que buscaron votos, congresistas, residentes puertorriqueños en los estados que visitaron oficinas e hicieron el trabajo legislativo también”.

No anuncia todavía su candidatura a la gobernación

Por otra parte, González Colón, aseguró que está enfocada en su trabajo actual por lo que no ha tomado una decisión sobre si estará participando de una primaria por la candidatura a la gobernación y que esa decisión es del pueblo.

“Yo me mantengo evaluando, escuchando a la gente, a los alcaldes, legisladores, y voy a estar donde el pueblo quiera que yo esté. Me siento muy tranquila, enfocada en el trabajo. Tengo una carta de trabajo probada, de recursos probados, de experiencia y de visión. Así que a mi no me preocupan las primarias”, expresó.

La fecha oficial de candidaturas es a fin de año y aunque logísticamente ya para el verano debería comenzar a moverse el tablero, no ve una fecha para anunciar su futuro político.

