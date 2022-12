Más vagones con guineos verdes reciben el visto bueno para ser distribuidos

El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, indicó que las autoridades federales permitieron la distribución de otros cinco vagones de guineos verdes que serán repartidos entre varios pueblos de la isla para su consumo.

“Luego de la autorización por parte de la ADUANA y APHIS personal del Departamento ha procedido con el levante de 5 vagones tras haber sido debidamente inspeccionados. Serán distribuidos a los agricultores directamente. Van camino a Lares, Juana Díaz, Sabana Grande y Yauco”, expresó el funcionario en Twitter.

Del mismo modo, anoche el secretario de Agricultura anunció que las autoridades federales permitieron despachar 4,400 cajas de guineo a centros de mercadeo para que lleguen a los consumidores.

Desde el pasado sábado llegaron 62 contenedores con el producto, sin embargo, no habían podido salir hasta que recibieran el visto bueno de las autoridades.

MIDA critica a Agricultura por lentitud en recibo de guineos

l vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), licenciado Manuel Reyes Alfonso confirmó el viernes que, según información recopilada entre sus socios, los guineos que estaban varados en 62 vagones en los muelles no han llegado aún a los supermercados y el plátano que se les había prometido para este periodo por el Departamento de Agricultura nunca llegó.

Según detalló Reyes Alfonso, de los 62 contenedores varados, ayer solo se habían levantado cuatro, por lo que restaban 58 vagones en ese entonces, y hoy el movimiento ha sido uno demasiado lento, lo que a su juicio pone en riesgo las ventas, al tratarse de un producto perecedero.

“Hay vagones del producto todavía en los muelles y no está fluyendo el proceso como quisiéramos. Nuestros socios nos han confirmado que el guineo, o ya no lo tienen en góndola, o se les está acabando, porque no han podido recibirlo a tiempo. Aparenta ser que se trata de un error en los avisos y documentos sometidos por el gobierno local a los federales”, dijo Reyes en entrevista radial (Red Informativa).

El funcionario responsabilizó en parte al Departamento de Agricultura por el atraso con los guineos y plátanos, al según ellos el gobierno querer acaparar la compra impidiendo que los comerciantes pudieran conseguir el producto con sus propios suplidores.

“Eso es algo que el gobierno no debería estar haciendo. Si el gobierno nos hubiera permitido como empresa haber traído los guineos y plátanos como hacemos a diario con el resto de los productos comestibles, esto del atraso no hubiera ocurrido”, puntualizó el portavoz de la organización.