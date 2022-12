¿Alexandra Lúgaro regresará a la política?

La excandidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro, habló sobre si estaría regresando a la política para el próximo ciclo electoral en el año 2024.

Aunque dijo que en estos momentos se encuentra concentrada en su trabajo con organizaciones sin fines de lucro, esta aseguró que “no descarta ningún movimiento”.

“Estoy bien concentrada en seguir aportando desde el tercer sector, las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico están haciendo un trabajo sumamente importante en lograr cambios sociales y económicos y yo siempre lo he dicho, yo no descarto ningún movimiento en mi vida, pero a mi me gusta hacer y estar en campaña es vivir convenciendo que te permitan la oportunidad de hacer, yo estuve en campaña durante dos ciclos electorales y estaba loca por volver a ver resultados, eso es lo que a mi me gusta tener proyectos donde puedo ejecutar donde puedo ver cambios, que uno esté transformando cosas así que en este momento estoy muy satisfecha con eso”, expresó en entrevista con Milly Méndez en Radio Isla 1320.

“Sí, reconozco que hay una necesidad en Puerto Rico de un liderato político capacitado y consiente u comprometido”, añadió.

Lúgaro comenzó su carrera política en el 2015 cuando se convirtió en la primera persona en aspirar a la gobernación de manera independiente. Posteriormente, en las elecciones del 2020 fue la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Tras no resultar electa comenzó a trabajar en la entidad Foundation For Puerto Rico.