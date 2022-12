UPR comienza reconstrucción de antiguo edificio

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dr. Luis A. Ferrao, visitó hoy junto a Andrés García Martinó, coordinador federal alterno de recuperación por desastre en Puerto Rico (DFDRC, por sus siglas en inglés); Ing. María Cruz, Project Development for Agencies and Private non Profit Associate Director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés) y el director de la Oficina de Planificación e Infraestructura de la UPR, Julio Collazo, las instalaciones del recinto de Río Piedras donde comienza el proceso de reconstrucción del edificio Antiguo Registrador que se espera sea ocupado por la Facultad de Comunicación e Información, estructura afectada por el huracán María.

“Desde que asumimos la presidencia, nos dedicamos en trabajar con la agilidad de los procesos para la aprobación de los proyectos prioritarios y asignación de fondos por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para encaminar la reconstrucción de las estructuras que fueron devastadas por el huracán María. Al momento se han identificado 206 proyectos de reparación permanente cuya inversión pudiera ascender a $831 millones. La Oficina de Planificación e Infraestructura ha trabajado junto a COR3 y FEMA para darle celeridad al desembolso de los fondos necesarios”, expresó el presidente Ferrao.

El presidente destacó que entre los proyectos prioritarios que tiene su administración son las residencias para los universitarios en el recinto de Río Piedras, reparaciones permanentes en el recinto de Bayamón y el edificio Guillermo Arbona Irizarry en el recinto de Ciencias Médicas, entre otros.

El Ing. Manuel A. Laboy Rivera, director ejecutivo de COR3, manifestó “esta obra permanente que está en construcción es un ejemplo de todos los proyectos que lidera la UPR, y que transforman la infraestructura de sus recintos en una resiliente ante un nuevo desastre natural. La UPR cuenta con la disponibilidad del programa piloto del “Working Capital Advance” que les adelantará hasta el 50 por ciento del total obligado por FEMA a los proyectos que no han comenzado su desarrollo por falta de capital, y esta iniciativa será clave para el progreso de la reconstrucción de sus 11 recintos. En el COR3 continuaremos la colaboración junto a la administración del primer centro docente de Puerto Rico, para seguir encaminando sus proyectos de envergadura”.

Por su parte, el coordinador federal de recuperación por desastre en Puerto Rico (FDRC, por sus siglas en inglés), José G. Baquero comentó que “la realización de los proyectos de recuperación de la UPR es fundamental, porque esta institución aporta al desarrollo de los futuros profesionales de la Isla. Además, la UPR es un centro donde se realizan investigaciones y estudios que tienen impacto en todos los ámbitos sociales y económicos de Puerto Rico. Durante nuestra visita a la Facultad de Comunicación e Información del recinto de Río Piedras, antes conocido como COPU, pudimos dialogar sobre este y otros proyectos en el recinto. Reconocemos la importancia de llevar a cabo los proyectos de reconstrucción del sistema UPR para el beneficio de toda la comunidad universitaria”.