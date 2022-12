Madre nonagenaria y su hijo veterano esperaron más de cuatro años para arreglar su hogar tras el huracán María

Cuando el huracán María arribó a Puerto Rico en el 2017, José Nieves Reyes, un veterano de 72 y residente de Santurce, no tuvo de otra que irse junto a su madre a otra residencia de su familia para esperar por el huracán. Sin embargo, nunca esperó que de ahí adelante tuviera que esperar casi cinco años para que su casa fuera restaurada en su enteridad.

En efecto, como resultado directo del ciclón, la residencia recibió daños en su infraestructura y su tendido eléctrico. Al igual que muchos puertorriqueños, Nieves Reyes intentó obtener ayuda gubernamental mediante préstamos que agencias federales ofrecían en ese entonces para la reconstrucción de hogares, pero el veterano entendió que la cantidad ofrecida no era lo suficiente para mitigar los daños.

Por eso, cuando la organización sin fines de lucro SBP Puerto Rico lo entrevistó hace seis meses para ver si cualificaba para recibir ayuda, hasta ese entonces había perdido toda la esperanza de que algún día vería su hogar nuevamente restaurado como estaba antes del paso del huracán María.

“La ayuda nunca llegó. Lo que llegó fue un préstamo... Pero recurrí luego al Departamento de la Vivienda para que me ayudara con el arreglo de nuestro hogar. Esperamos por esa ayuda y nunca llegó, pero ahora SBP nos ayudó y me entrevistó y me dieron la ayuda que yo jamás pensé que llegaría”, sostuvo el hombre durante una conversación con Metro Puerto Rico.

“El huracán María fue en el 2017 y la entrevista fue hace unos seis meses atrás... Fueron prácticamente cuatro años con la casa así”, agregó.

El hogar que Nieves Reyes, el cual comparte con su madre, Juana Reyes, de 98 años, resultó afectado primordialmente en el techo. Encima de eso, las paredes permanecían desprendidas y el piso también se despegó, según el relato del veterano.

Además, la intensidad de los vientos provocaron que las ventanas también se doblaran.

Ahora con el arreglo, el hogar tiene un nuevo techo, se le reforzó la estructura, las paredes, se pintó nuevamente y se le instalaron nuevos gabinetes.

“Todavía para el mes pasado pensé que esto no se iba a cumplir este año y que tendríamos que esperar unos cuantos meses más, porque el trabajo estaba un poco atrasado, pero gracias a Dios pusieron el turbo y se logró antes de despedir este año”, narró luego de una conferencia de prensa de SBD Puerto Rico frente a su hogar.

La ayuda recibida se logró con una inversión aproximada de $65,000 y a su vez, se unió a las más de 250 hogares que SBP Puerto Rico ha logrado reconstruir desde el paso del huracán María.

La reconstrucción del hogar ocurrió debido a una aportación monetario de un fondo especial creado por Viatris, una corporación farmacéutica, para SBP, que tiene el nombre “Got Your Back” (”Cuenta conmigo”, en español), y que se enfoca en ayudar a veteranos que han sido impactados por desastres naturales.

“Estamos bien contentos ahora”, concluyó Nieves Reyes.