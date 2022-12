Emiten cese y desista contra Bancrédito por querer remover miembros de su junta de directores en proceso de liquidación

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (“OCIF”) emitió una orden de cese y desista contra de Bancrédito International Bank & Trust Corp, entidad cuyo jefe, el venezolano Julio Herrera Velutini, coacusado en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez por alegadas aportaciones ilegales a la campaña.

La orden emitida por la comisionada de la OCIF, Natalia Zequeira Díaz, se da por pretender tomar acciones contrarias a los términos establecidos en el plan de liquidación del banco que fue aceptado y firmado por la propia entidad el pasado 8 de agosto del 2022.

Según la orden, la entidad tomó la decisión de varias la composición de la Junta de Directores de Bancrédito cuyos miembros fueron seleccionados y acordados en el Plan de Liquidación.

El Plan de Liquidación contempla y detalla una serie de pasos para liquidar los activos de BIBTC y luego disolver a ésta, todo ello bajo el consejo y dirección de la figura de un administrador, que fue seleccionado por el propio accionista de BIBTC por su capacidad, experiencia y conocimientos técnicos para precisamente completar el Plan de Liquidación.

El día de ayer, la entidad emitió un “Written Consent of the Sole Shareholder” donde intentó remover a dos de los tres directores de dicha Junta, bajo la premisa “equivocada e insuficiente” de que dichos miembros no estaban descargando sus responsabilidades bajo el Plan de Liquidación y/o tomando acciones contrarias a los términos expresos del Plan de Liquidación.

“Por la importancia que tiene el presente asunto, tanto para OCIF como regulador primario de BIBTC como para el buen nombre comercial de la industria en general de entidades bancarias internacionales operando desde Puerto Rico, OCIF toma la presente acción para asegurarse que se mantenga el estado actual (status quo) bajo el Plan de Liquidación, en estricto cumplimiento con los términos expresos allí acordados. No existiendo imputación alguna del Accionista en lo que respecta a la ejecutoria del Administrador, la cual OCIF ha monitoreado de cerca, procede que el Plan de Liquidación continúe su curso, tal y como fue contemplado, incluyendo con una Junta de Directores con una composición que fue expresamente acordada en el Plan de Liquidación y avalada por todos los firmantes”, lee la Querella y Orden de la OCIF.

La Orden de la OCIF tiene el efecto de mantener en sus funciones a los miembros de la Junta de Directores que fueron designados por el Accionista y expresa y voluntariamente acordados en el Plan de Liquidación para dar cumplimiento y finalizar el mismo ya que no existen al presente razones de peso para variar dichos entendidos y compromisos asumidos por BIBTC, una entidad que está en pleno proceso de liquidación y que no opera como una entidad en marcha o “going concern”.

“Con las acciones que tomamos hoy en este asunto de Bancrédito cumplimos cabalmente con nuestro deber como regulador bajo las leyes y/o reglamentos de OCIF para proteger contra daño irreparable no solo los intereses de la entidad y de las personas y entidades con fondos o valores en la institución sino, en última instancia, la solidez y reputación del sistema financiero de Puerto Rico. OCIF no va a permitir ni tolerar que ninguna entidad financiera bajo su jurisdicción opere al margen de la ley o ignore los mandatos claros de los estatutos y reglamentos aplicables incluyendo, en este caso, un Plan de Liquidación voluntariamente aceptado y firmado por la propia entidad, su Accionista y OCIF”, indicó la Comisionada Zequeira.

El proceso de liquidación del banco comenzó en mayo de este año.

Según ha trascendido, en algún momento previo a las primarias de agosto de 2020, Herrera Velutini habría ofrecido a la campaña de Vázquez Garced los resultados de una encuesta sobre sus posibilidades, lo que se consideraría un donativo en especie ilegal, toda vez que el banquero no es ciudadano estadounidense. Los abogados de la exgobernadora han argumentado, en declaraciones a varios medios, que la campaña nunca aceptó la oferta de la encuesta ni llevó a cabo gestiones oficiales para favorecer los negocios de Herrera Velutini.

Durante la campaña electoral de 2020, Bancrédito Holding, la matriz de Bancrédito International Bank & Trust, realizó sendos donativos por $50,000 a los supercomités de acción política (Super PAC) Salvemos a Puerto Rico y Puerto Rico Mejor Futuro.

El Super PAC Salvemos a Puerto Rico, cuyo presidente, Joseph Fuentes Fernández, se declaró culpable hace dos semanas de crear un esquema para encubrir la identidad de algunos de los verdaderos donantes, apoyó la candidatura de Pierluisi, mientras que Puerto Rico Mejor Futuro impulsó a su rival del Partido Popular Democrático, Carlos “Charlie” Delgado.