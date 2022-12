Titanes de Florida campeones invictos del Sub 15 en la FBPR

Los Titanes de Florida se consagraron campeones de la primera temporada de la Liga Sub 15 de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), al vencer en la serie final al equipo WOBA de Yabucoa.

Florida cerró invicto la fase regular con 8-0 y las series de postemporada con 4-0.

Después de dominar su sección en la fase regular, los Titanes eliminaron en la postemporada a los equipos de Naguabo y Camuy. En la final con Yabucoa, se impusieron con resultados 2-1 y 11-4.

Curiosamente, el campeonato de Florida en la Sub 15 fue logrado el mismo año que se conmemora el 40 aniversario del primer y hasta el momento único campeonato de la franquicia de este municipio en el Béisbol Superior Doble A.

El campeón bate del torneo fue Davier Vargas, de Cabo Rojo, con promedio de .533.

Mientras, el lanzador más destacado fue Kayden Avilés, de los campeones Titanes, con 4-0 y la cantidad más alta de ponches propinados con 26.

Por primera vez, este año la FBPR organizó las ligas Sub 12 y Sub 15, con la participación de 37 franquicias. En la Sub 12, dominaron los Maceteros de Vega Alta.