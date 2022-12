Subastan vehículos de influencer acusado de deberle a Hacienda

Alrededor de 15 personas se dieron cita al Departamento de Hacienda para participar de la subasta de los vehículos del influencer Jorge Christian Batista Agront.

Mira la transmisión en vivo

Los bienes forman parte del inventario en poder del Departamento desde el pasado 14 de julio, son un vehículo Lamborgghini Urus 2020, color banco de cuatro puertas y un Mercedes Benz G 550 2021, color blanco, de cuatro puertas.

El Lamborghini Urus 2020 tiene un valor de tasación de $308,000,00, mientras que el Mercedes Benz G-Class G-550 4D SUV 202, tiene un valor de tasación de $154,325.00.

La subasta de los autos se hará por el tipo mínimo fijado a base del valor de la equidad del contribuyente de la propiedad sujeta a embargo o por el valor de la deuda contributiva, lo que resulte menor.

El contribuyente Batista Agront, deberá pagar al secretario de Hacienda, como parte de los costos de la venta, la publicación de los anuncios de prensa y edictos de la subasta, junto con los honorarios por la diligencia de notificación al contribuyente o a su representante.

Parés Alicea destacó que en la subasta no se aceptará ninguna oferta por una suma menor del importe que se fija. También se le requerirá a la persona que presente la mejor propuesta económica, hacer un depósito de 10% para concretarse el acuerdo, al momento de la subasta. El comprador tendrá un término de diez días siguientes a la fecha de venta para completar el pago. De no cumplir con el término de días se invalidará la compra y no se devolverá el depósito.

Por otra parte, y según establecido en el Código, ningún agente del Departamento, ni empleados relacionados al proceso de cobro, podrá adquirir bienes embargados y subastados por la dependencia.