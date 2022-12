Muere Cynthia Camacho Díaz, exparticipante de Guerreros

Tras dos años batallando contra el cáncer, Cynthia Leomarys Camacho Díaz, exparticipante de Guerreros (Wapa TV), falleció este martes, confirmó la producción del programa.

Metro supo que la fémina, de 37 años, fue diagnosticada con “Spindle Cell Sarcoma” a principios de enero de 2020.

Ante esto, algunos de sus excompañeros del show, que se transmite de lunes a viernes de 5:30 p.m. a 7:00 p.m., se expresaron.

“Lo único bueno es que ya no sufres más. Me consta lo duro que fue tu proceso; pido a Dios fortaleza para los que un día te conocieron en especial para tu familia. Sin palabras me quedé cuando me enteré, gracias doy a Dios porque en persona pude brindarte apoyo y estar para ti. Descansa en paz”, escribió en su cuenta de Instagram, Janice Betancourt.

Por su parte, Fredito Mathews, dedicó emotivas palabras a la deportista, quien es natural de Orocovis y madre de una menor de 17 años.

“Hoy se nos gue una gran guerrera. Mi leona favorita. Siempre te recordaré por tu gran energía y positivismo, a pesar de lo que estabas pasando. Gracias siempre por tu amistad y lindos recuerdos. QEPD, princesa”, dijo.

En 2019, Camacho Díaz comenzó su participación en “Guerreros: Hombres vs Mujeres”, donde se convirtió en una de las mejores guerreras “MVP” de la competencia.