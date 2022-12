Melinda Romero insiste en retar a Ética Gubernamental y no entregar informes financieros

La cabildera/delegada por la estadidad, Melinda Romero Donelly , insistió el martes, que no entregará sus informes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

“Durante el día de hoy le hemos hecho llegar a una comunicación a la Oficina de Ética Gubernamental. Esta comunicación establece primeramente que la OEG no me ha notificado la querella que están ventilando públicamente, y segundo que no es una obligación en Ley de los Delegados Congresionales radicar informes ante esa oficina reiterando que no lo haremos”, dijo Romero Donnelly en declaraciones escritas.

“Como Legisladora cumplí por años con la obligación de rendir informes a la OEG, porque así lo requiere la Ley. Radicar ese documento es sencillo, no toma tiempo, como tampoco le ofrece a los medios ni a la población ninguna información, DE NADA. Si la Ley me exigiera hacer esos informes, no tendría problemas en hacerlo, pero esto es un asunto de fidelidad a la Ley y no me dejaré amenazar ni amedrentar con los inuendos de enemigos de nuestra gestión por complacer el morbo capricho de unos y el entretenimiento de otros”, añadió.

“Al juramentar como Delegada Congresional radiqué un primer informe porque se nos hizo creer que se aprobaría legislación para incluir el requisito en la Ley, posteriormente el Senado de Puerto Rico derroto la medida y no prevaleció la inclusión del requisito en Ley. Al eso no ocurrir, como pasa con otros funcionarios electos como los Legisladores Municipales o como sucedió con los miembros del Blue Ribbon, los Delegados Congresionales no están bajo la jurisdicción de la OEG. La Ley no puede continuar siendo severa e inexcusable para los Estadistas y débil, flexible y perdonable para los que prefieren la Independencia o la humillante colonia”, prosiguió.

“La Ley nos exige un informe de gestión al Gobernador de Puerto Rico cada 3 meses, esos informes están, pero el morbo solo le interesa saber sobre los chismes de algunos; la discusión de los avances para la Estadidad siempre quedan para despues. Yo no continuaré aplaudiendo como las focas, yo trabajaré y responderé por mis responsabilidades delegadas”, culminó.

La OEG, informó el pasado miércoles, de una querella presentada contra la cabildera/delegada por la estadidad, Romero Donnelly, por no presentar sus informes financieros anuales.

“La querellada no presentó su informe financiero anual correspondiente al año 2021, que debía presentar no mas tarde del 1 de mayo de 2022. Ante el incumplimiento de la querellada, con la presentación de su informe financiero del año 2021, el Área de Auditoría de Informes Financieros de la OEG (AAIF) activó el procedimiento de Vista Informal”, reza la querella.

Sin embargo, la OEG estableció que dicha legislación no era necesaria, por lo que los informes financieros deben presentarse.

En consecuencia, la OEG le dio 20 días para que responda a la querella. A su vez, se busca ordenar al Departamento de Hacienda, a los sistemas de retiro de empleados del gobierno y la judicatura, o cualquier otro sistema de returo público, la Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico y la autoridad nominadora, contra los fondos acumulados hasta completar el pago de la multa impuesta, que podría rondar los 20 mil dólares.