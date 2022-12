Gobernador aún no endosa Plan de Ajuste de Deuda de AEE que presentó la Junta

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el martes que todavía no apoya el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentado al tribunal federal por la Junta de Control Fiscal.

“Yo todavía no estoy endosando este plan, porque yo quiero ver en donde acaba. Todavía no sabemos exactamente cuál es la deuda a pagar, eso es verdad, en los reportajes que dijeron que no está determinada o precisada. Así que para mí sería prematuro, yo estar endosando algo cuando no sabemos, nadie sabe exactamente cuál a ser la deuda luego de la reestructuración”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

No obstante, a juicio del gobernador, no necesariamente son reales los escenarios que se han planteado sobre los cargos que pagarán los abonados en el Plan de Ajuste.

“Esto es un asunto complejo, algunos están creando unos escenarios negativos, cuando no estamos ahí. Ahora, lo importante es que esto continúa ante el tribunal federal y sabremos en su momento cual es la ‘quita’ cuál es la reducción de esa deuda y yo quiero que sea la mayor posible”, expresó.

De acuerdo a Pierluisi Urrutia, se debe tomar en cuenta que la entrada de energía renovable y la construcción de proyectos nuevos va a generar unos ahorros en las operaciones la Autoridad de Energía Eléctrica.

“Así que el estar ahora diciendo que esto va a conllevar tanto más, no. Eso es totalmente especulativo porque los costos de la Autoridad van a variar. Vamos ver costos en las operaciones de la Autoridad a futuro en la medida en que incorporemos más energía renovable en el sistema”, expuso el gobernador, quien añadió que tampoco se puede rechazar del todo de la posibilidad de cargos adicionales.

“No necesariamente conlleve un pago adicional. Pero la deuda de la Autoridad es parte de sus gastos y sí, el pueblo de Puerto Rico es el que paga por los gastos de la Autoridad, sean los que sean, incluyendo su deuda”, sostuvo.