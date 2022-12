Fajardo recuerda al exalcalde Aníbal Meléndez a un año de su muerte

A un año de la partida terrenal del exalcalde del Municipio de Fajardo, Aníbal Meléndez Rivera, el pueblo y su familia recuerdan su vida y el imponente legado que dejó a los fajardeños.

El actual alcalde e hijo de Meléndez Rivera, José Aníbal Meléndez Méndez, convocó a un acto de recordación en la Casa Alcaldía.

Empleados y exempleados municipales, pastores de diversas iglesias del pueblo, residentes, alcaldes y políticos fueron parte de las personas que llegaron hasta la Alcaldía a recordar la trayectoria de quien fue alcalde de los Cariduros por más de treinta años. Meléndez Rivera, falleció el pasado, 19 de diciembre de 2021, a sus 73 años.

“Todavía duele, lo extraño, a un año de su partida, me hace tanta falta. Papi, fue mi amigo, mi consejero, me enseñó tantas cosas, todo lo que soy se lo debo a mi papá, me siento tan honrado de ser su hijo y no me canso de que me digan el nene de Aníbal, me siento muy orgulloso de serlo. Yo seguiré trabajando y mantendré su legado”, dijo el alcalde.

Meléndez Méndez, estuvo acompañado por su pareja Yarenis López, su madre, Diana Méndez, quien compartió su vida con Aníbal durante 54 años, sus dos hermanas Diana y Grace Meléndez Méndez y varios de sus nietos.

Exalcalde Aníbal Meléndez

El pueblo recuerda a Meléndez Rivera como el arquitecto del nuevo Fajardo, el hombre que convirtió el municipio en lo que bien llamó “La Metrópolis de Este”. El desarrollo económico y la obra social que dejó el ex alcalde se palpa en cualquier rincón del pueblo. Grandes desarrollos como: la Avenida El Conquistador, la Avenida Marcelito Gotay, el Terminal de Carros Públicos, el Natatorio Municipal, el Coliseo Ecuestre, el Coliseo Tomás Dones, múltiples canchas y parque deportivos, centros Head Start, programa CAMED para las personas mayores de 60 años, la Escuela de Bellas Artes y la nueva Casa Alcaldía, entre tantos otros proyectos, son parte del legado que dejó el ex alcalde.

Como parte del homenaje, la Legislatura Municipal anunció que se propone establecer un proyecto para que el centro de gobierno municipal, la casa alcaldía, lleve el nombre del Honorable Aníbal Meléndez Rivera. Así también, el representante Carlos Méndez informó que, para inicios del mes de enero de 2023, estará sometiendo, a la Legislatura, un proyecto para nombrar el tramo de la carretera #3 en dirección de Luquillo a Fajardo, como un expreso con el nombre del fallecido alcalde.