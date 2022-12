Representante señala que Pierluisi “escogió el bando de la destrucción ambiental”

La representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli arremetió contra el gobernador Pedro Pierluisi por no firmar la medida que crearía la ley que permitiría que cualquier persona pueda defender la política pública ambiental en proceso administrativos y judiciales.

Se trata del Proyecto de la Cámara 474 que crearía la Ley de Legitimación Activa Ambiental.

“Pierluisi pretende seguir engañándonos con una serie de argumentos que no se sostienen en la realidad. Pero no puede obligarnos a ponernos una venda en los ojos para no ver lo que está ocurriendo en cada esquina del archipiélago. El supuesto balance del que habla no existe, y lo sabe cada comunidad, cada organización, cada persona que ha intentado detener un crimen ambiental. Es sumamente cuesta arriba, incluso cuando tienen legitimación. Más aún cuando, independientemente de lo que diga en el papel sobre la política pública ambiental, las agencias concernidas no están haciendo el trabajo que les corresponde y, aún quien tiene legitimación activa, tiene que insistir e insistir para que le atiendan, lo que requiere una gran inversión de tiempo y recursos”, explicó Nogales Molinelli.

La legisladora denunció que Pierluisi ignoró por completo las opiniones de expertos y las experiencias de tantos grupos que estuvieron semanas educando en los medios de comunicación, enviándole cartas y promoviendo la aprobación de esta ley.

“Es terrible que el gobernador haya ignorado a tantas voces en un sistema que se supone que sea democrático. Prefirió escuchar a quienes básicamente han admitido su culpabilidad al oponerse a una medida que busca reducir la destrucción ambiental. ¿Si están haciendo las cosas conforme a la política pública ambiental por qué le tienen miedo a quienes quieren hacerla cumplir? La excusa es que van a proliferar las demandas caprichosas pero todas las escuelas de derecho, que estudian el estado de nuestros tribunales, establecieron en sus ponencias, cartas y peticiones que esa no es la realidad. Aquí también ocurre lo opuesto a lo que alega el gobernador: es bien difícil lograr que el ambiente tenga su día en corte”, afirmó.

Nogales Molinelli insistió en que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) esté realizando un esfuerzo para reclutar a más vigilantes.

“La semana pasada, evidentemente en preparación para esta traición al país, se anunció con bombos y platillos que se haría una academia para reclutar a apenas 75 vigilantes. Esa cantidad ni siquiera da para sustituir a los más de 100 vigilantes que se van a acoger al retiro a través de la Ley 80. Así que es mentira que vayamos a tener más vigilantes para velar por el cumplimiento de las leyes ambientales. Al contrario, vamos a tener menos cuando ya de por sí la plantilla actual no es suficiente para atender denuncias de diversos tipos. Se nota que Pierluisi nunca ha tenido que llamar al DRNA para poner una querella”, opinó.

La representante adelantó que se encuentra evaluando la posibilidad de que el P. de la C. 474 sea reconsiderado por la legislatura para que la Asamblea Legislativa vote para ir por encima del veto del gobernador.

“Vamos a hacer las gestiones para ver si es posible reconsiderar ese veto. Mientras tanto, seguiré y seguiremos haciendo lo necesario para defender los recursos naturales y la salud de la gente. Ahora cada vez que una protesta moleste al gobernador o a sus amigos, espero que recuerde que él fue quien mantuvo cerradas las puertas de las agencias y los tribunales para atender estas controversias directamente en los foros con poder para resolverlas”, recalcó.

Gobernador rechaza proyecto 474 de la Cámara que crearía la Ley de Legitimación Activa Ambiental

El gobernador Pedro Pierluisi anunció hoy que no dará paso al proyecto 474 de la Cámara de Representantes que crearía la Ley de Legitimación Activa Ambiental.

“En mi gobierno he procurado que prevalezca el balance en todas las decisiones que he tomado, por lo que decidí no impartir mi firma al Proyecto de la Cámara 474 que crea la Ley de Legitimación Activa Ambiental. Proteger nuestro ambiente es política pública de mi administración y eso se puede constatar mediante las medidas puntuales que he tomado, incluyendo la asignación de mayores recursos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el cual precisamente reclutará más vigilantes para velar por el cumplimiento de nuestras leyes ambientales, algo que no se hace desde hace casi 20 años”, dijo a través de declaraciones escritas.

Dijo, además, que ha utilizado fondos estatales y federales para iniciativas como la atención al cierre de vertederos que están en incumplimiento, la disposición de gomas usadas para que sean recicladas, la siembra de árboles, la reforestación de cuencas hidrográficas, la restauración de dunas playeras , y la conservación y tratamiento de corales.