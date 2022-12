Piden al Senado que no confirme a designado secretario del DACO

El portavoz de la mayoría en la Cámara y representante por Carolina, Ángel Matos García, le solicitó al Senado de Puerto Rico que no confirme a Hiram Torres Montalvo, como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), ante un claro patrón de favoritismo al sector empresarial y no al consumidor puertorriqueño.

“Como es posible que desde su inicio de gestión, que coincidió con las ventas del madrugador, Torres Montalvo informe que no hay querellas y que todo opera con normalidad, cuando la data histórica refleja que los reclamos en estas fechas se disparan por diversidad de factores”, informó el representante Matos García.

El portavoz del PPD señaló que el nominado a secretario del DACO entra en sustitución de Edan Rivera, quien fue despedido por la Fortaleza por su trabajo serio y recto de fiscalización a favor del pueblo.

“Este nominado no tiene sensibilidad alguna con los consumidores del país y tan reciente como el pasado viernes, en una emisora radial, al ser cuestionado por el alza en el costo del gas líquido residencial y comercial, manifestó complacencia y que no lo ve caro su precio”, dijo el Representante.

“A mi me tiene cara que el nominado oculta su deseo de correr a un escaño por acumulación en las próximas elecciones y utiliza su posición en la agencia para adelantar su agenda política y no el beneficio del pueblo. Ayer mismo andaba con el Secretario General del PNP, palma Carmelo Ríos, visitando supermercados en Toa Alta y como es su costumbre, no se encontró ninguna deficiencia según este nominado a secretario del DACO”, finalizó Matos García.