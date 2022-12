NSF otorga subvención de $600 mil al RUM

Un grupo de investigadores del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), recibió fondos por la cantidad de $600 mil de la División de Sistemas de Información e Inteligencia (IIS) de la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF), para trabajar por los próximos dos años, el proyecto de lingüística computacional Hybrid-Architecture Symbolic Parser with Neural Lexicon (HASPNeL).

Esta iniciativa en el área de Procesamiento Natural del Lenguaje (NLP) está a cargo del doctor Hilton Alers Valentín, catedrático de Lingüística del Departamento de Estudios Hispánicos, quien funge como investigador principal, en conjunto con un grupo interdisciplinario de profesores y estudiantes de diversos departamentos del RUM. La intención de NSF es ofrecer fondos iniciales para que se capacite facultad y a estudiantes para redactar una propuesta más amplia en el futuro a la división de Ciencia de Computación, Informática e Ingeniería, conocido como CISE.

“Hace unos años estamos trabajando con un proyecto de investigación para crear lo que se conoce como un analizador estructural, que no es otra cosa que un sistema computadorizado que puede analizar una oración y crear una estructura sintáctica. Es un software que podría servir de base para diversos tipos de tecnologías. Por ejemplo, ya existen unos que realizan una corrección ortográficos gramaticales, pero no profundizan en identificar elementos gramaticales. Casi todos los procesadores de palabras tienen algunos sistemas un poco más sofisticados, pero que no editan, ya que el proceso de edición implica más allá de una corrección”, manifestó.

El doctor Cristopher Font Santiago, quien enseña en el Departamento de Inglés, es coinvestigador junto a los doctores José Fernando Vega Riveros y Nayda G. Santiago, del Departamento de Ingeniería de Computadoras. Además, cuenta con la colaboración del doctor Sandiway Fong, profesor de Lingüística y Computación Científica de la Universidad de Arizona, institución que también forma parte de la alianza.

“La subvención completa es de $600 mil. Nosotros somos los investigadores principales, así que $400 mil se quedan en el RUM y $200 mil que se otorgan a la Universidad de Arizona. Se va a crear una ayudantía graduada por tres años para cada uno de los investigadores principales. Tendremos un estudiante graduado a cargo en conjunto con estudiantes subgraduados, ya que este proyecto tiene muchas fases”, indicó Alers.

Mientras para la doctora Santiago, quien dirige el Laboratorio de Sistemas Ciberfísicos e Internet de las Cosas (CPS & IoT), donde se lleva a cabo la investigación, los resultados de esta investigación redundarán en significativas aportaciones para el mundo.

“En nuestro Laboratorio fomentamos el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario donde la tecnología y las diversas disciplinas convergen. Este proyecto demuestra que se es capaz de crear lazos fuertes entre saberes muy diferentes y comenzar a crear tecnologías de alto valor económico, académico e intelectual. Agradecemos a los decanos, directores, colegas y estudiantes su participación en la inauguración del proyecto”, sostuvo.

Por otro lado, la doctora Betsy Morales Caro, decana de Asuntos Académicos del recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico, felicitó a este grupo de investigadores por darse a la tarea de emprender nuevas aportaciones al campo de la Lingüística, así como a otros saberes científicos.

“Este proyecto viene formándose hace un tiempo y es uno de carácter interdisciplinario. En el mismo, participan académicos de los departamentos de Estudios Hispánicos e Inglés y del Colegio de Ingeniería. Agraciadamente, ellos han podido someter una propuesta que les otorgó esa significativa subvención para continuar realizando las investigaciones en esa área. Fue una petición que el Rector le hizo, cuando era decano del Colegio de Ingeniería. De inmediato, ellos redactaron una propuesta, la cual fue aprobada para investigar la ambigüedad dentro del campo de la Lingüística. Me parece que todo esto sea posible en el Recinto de Mayagüez”, destacó.