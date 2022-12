Más costoso y riesgoso para el DTOP realizar trabajos de noche

Trabajar de noche no es una opción viable para los proyectos de mantenimiento y reconstrucción de carreteras que debe realizar el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras (ACT) porque según la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, resultará más costosos y se pone en riesgo la seguridad de los trabajadores.

Vélez Vega adelantó en entrevista con Metro Al Mediodía, que actualmente la Autoridad de Carreteras y Transportación tiene 87 proyectos de construcción activos. Mientras, la directoría de Obras Públicas tiene 37 proyectos alrededor de la Isla del programa Cambiando Carriles. De igual menera ha establecido acuerdo con alrededor de 54 municipios.

No obstante, manifestó que aunque no hay disponibilidad de la industria para hacer los trabajos en las noches, también representa un aumento del 30% del costo de la construcción.

“Es muy complicada la situación que tenemos actualmente con la disponibilidad de la industria para trabajar de noche. Nosotros en las carreteras, por ejemplo, cuando estamos haciendo mantenimiento de áreas verdes, pues no tenemos esa disponibilidad de personal para trabajar las noches, así que a menos que sea un proyecto crítico como lo que se hizo en la PR 2 en la Kennedy que se cerró un jueves de noche y se abrió lunes en la madrugada que ahí trabajamos 24 horas, pues esos proyectos si ameritan que sean de noche… Pero sí estamos teniendo retos en poder conseguir esas compañías que puedan trabajar de noche, además de que aumenta un 30% del costo y entonces tendríamos menos presupuesto disponible para poder hacer todos los proyectos que tenemos que hacer alrededor de la Isla”, indicó.

De igual manera indicó que las construcciones de noche representan un riesgo para los trabajadores.

“Históricamente las construcciones de la noche nos ocasionan muchísimos accidentes, choques, personas que no ven o no se detienen cuando ven las flechas o los empleados trabajado y tenemos más fatalidades y choques en las construcciones de noche. Así que También es un asunto de seguridad, no es simplemente que sale mas costoso, sino un asunto de seguridad”, dijo.

Para preparar a los conductores ante el tapón que representan estas construcciones en las vías del país, la secretaria indicó que mantienen la costumbre de realizar el anuncio públicamente con antelación.

Falta de materiales atrasó la rotulación de las vías

Por otro lado, Vélez Vega manifestó que la rotulación de las vías públicas continúan mediante los proyectos de recuperación de FEMA y de la Federal Highway

“Actualmente hay proyectos de rotulacion en toda la Isla. Están los proyectos de FEMA de recueperacion, están los proyectos de Federal Highway y todos esos proyectos ya comenzaron. En la regional norte, en la región del sur y en las áreas de las autopistas, la PR 52, la 18 ya la ACT ya ha comenzado, así como comenzó la Autoridad de Obras Publicas en la región oeste. Todos estos proyectos están corriendo ahora. Lo que falta en rotulación que no se cubre con los proyectos de recuperación del huracán María o de Irma, pues nosotros estamos trabajándolo y añadiéndolos”, señaló.

“Ya esos proyectos comenzaron, sí tuvimos un atraso porque el material para los rótulos no estaba llegando a Puerto Rico tan rápido como nosotros deseábamos, así que sí se ha tardado un poco ese proyecto, sin embargo, continúa. Va a ser un proyecto de varios años. El 85% de la rotulación en Puerto Rico fue afectada, así que en lo que nosotros volvemos a restaurar toda esta rotulación se va a tardar un poco por la situación de materiales y también de mano de obra”, apuntó.