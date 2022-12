Jueza presidenta del Supremo exige alza salarial para funcionarios del Poder Judicial

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, urgió all gobernador y la Junta de Control Fiscal disponer aumentos salariales para los miembros del Poder Judicial.

Oronoz Rodríguez reaccionó a la firma por parte del gobernador Pierluisi, del Proyecto de la Cámara 1343 para autorizar aumentos salariales a los fiscales, procuradores de asuntos de menores y de familia, así como a registradores de la propiedad y procurador general adscritos al Departamento de Justicia (DJ).

“Una vez más, reclamamos al Gobernador y a la Junta Supervisión Fiscal que incluyan a los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial en la reforma salarial que han anunciado para los demás empleados del gobierno. La dignidad salarial no puede ser solo para algunos. Nuestras secretarias, trabajadoras sociales, mantenedores, alguaciles, abogados y abogadas, mediadores y demás personal son esenciales para que todos los días se haga justicia en Puerto Rico. De la misma forma, nuestros jueces y juezas, que al igual que los fiscales y procuradores no reciben un aumento hace 20 años, también merecen una remuneración competitiva y que esté a la par con la del resto de los funcionarios del sistema de justicia”, expresó la jueza presidenta en declaraciones escritas.

La jueza aseguró que ha reiterado la necesidad de que se revisen los salarios para mantener el funcionamiento de los tribunales.

“Una remuneración justa para todos los funcionarios del Poder Judicial es indispensable para que no se afecte la operación de los tribunales y así se lo hemos reiterado a la Junta de Supervisión Fiscal, al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para que tomen acción urgente. No me cansaré de dar esta batalla en todos los frentes hasta que se reconozca una compensación justa para todos los funcionarios del Poder Judicial que a diario administran la justicia mediante la atención de los casos, controversias y conflictos y garantizan los derechos y las libertades de las personas”, concluyó.