Influencer que debe dinero a Hacienda ya ha recaudado $34 mil

El influencer Waldemar Santos, mejor conocido como Waldy’s Off Road (Captura de pantalla)

El influencer Waldemar Santos, mejor conocido como Waldy’s Off Road, ya ha recaudado $34 mil por GoFundMe tras solicitarle esta semana a sus seguidores que le ayuden a recaudar fondos para pagar su deuda con el Departamento de Hacienda.

Al momento, las donaciones alcanzan los $34,563. Según el sitio, se espera recaudar $700 mil.

GoFundMe Para influencer que le debe dinero a Hacienda

“Debido a una mala gestión contable por parte de su asesor financiero durante 4 años, se encuentran en una situación gravemente financiera directamente vinculada con el Departamento de Hacienda y por consecuencia tienen la posibilidad de ir a la carcel. Abrí esta cuenta de GoFundMe para lograr apoyarlos y recopilar los fondos que necesitan para poder pagar al Departamento de Hacienda. El monto total casi triplicará la deuda original por causa de las penalidades, multas y recargos que se les exige a causa de esta mala gestión y asesoramiento. Para los Fans de Off Road, clientes y subscriptores de Waldy’s Off Road saben que Waldemar es una persona trabajadora, honesta, divertida y a través de sus videos educativos ha logrado entretener pero sobre todo educar al consumidor a nivel mundial y asesoramiento de montaje de piezas, costes y como evitar que los mecánicos y vendedores te engañen como consumidor. Cualquier ayuda es bienvenida, esto permitirá que todos y todas podemos seguir disfrutando de los videos y enseñanzas de Waldy’s Off Road”, lee la comunicación en el portal.

Además se aseguró que el “GoFundMe se apagará al momento de cumplir la meta, en el caso que sobre pase la meta antes de apagarse, el dinero restante se donará a una organización sin fines de lucros en Puerto Rico”.

Explicó que no ha podido llegar a un acuerdo con el Departamento de Hacienda para repagar su deuda, por lo que aseguró que el caso pasará a la etapa de juicio.

“Ya hemos llegado más o menos a un acuerdo, pero no se ha llegado a un acuerdo de pago. Ellos quieren asegurarse que yo les voy a pagar y yo me quiero asegurar que les puedo pagar”, explicó Santos en un vídeo que colocó el jueves en su canal de YouTube.

“Yo no soy millonario, soy una persona que trabaja día a día”, sostuvo.

Los secretarios de los departamentos de Justicia y Hacienda, Domingo Emanuelli Hernández y Francisco Parés Alicea informaron el pasado 6 de abril de 2022, la radicación de 14 cargos por supuesta evasión contributiva y fraude contra el youtuber e influencer Waldemar Santos Flores, conocido en las redes sociales como Waldys Off Road.

Este es el primer caso que se radica contra un llamado “influencer” en Puerto Rico por supuesta evasión contributiva.

Según Emanuelli Hernández, Santos Flores y su esposa Arlene Jiménez Rodríguez dejaron de reportar 1.8 millones de dólares en sus Planillas de Contribución sobre Ingresos.

“Por violar la Sección 6030.16 (a) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, al presentar planillas falsas y fraudulentas, en su carácter individual y como representantes de dos corporaciones, incumpliendo con el pago de 900 mil dólares en contribuciones.

“Quienes no cumplen con el pago de contribuciones que les corresponde, no solamente violando la ley, sino que colocan una sobrecarga en los hombres y mujeres de Puerto Rico que pagamos contribuciones y además afectan la vida diaria ya que el progreso se ve interrumpido cuando personas como esta y otros evasores dejan de pagar sus impuestos”, dijo Emanuelli Hernández en conferencia de prensa.

Por su parte, Pares Alicea explicó que, “de acuerdo a la investigación, Santos Flores tiene un taller en el Municipio de Cidra que se dedica a la reparación y modificación de vehículos todo terreno, especializado en la marca Jeep. Además, compra y vende piezas y accesorios especializados para vehículos de motor.

“Con tan solo mirar el contenido que crea este señor a través de las redes sociales se podrían dar cuenta que no son cualquier Jeep, que definitivamente son vehículos y modificaciones onerosas que se estaban llevando a cabo”, sostuvo el secretario.

Mencionó que Santos Flores y su esposa omitieron ingresos millonarios en sus planillas personales y de las corporaciones entre los años 2017 a 2020.

El canal en YouTube Waldy’s Off Road, cuenta con alrededor de 167,000 suscriptores y se utiliza en parte como promoción de sus servicios.

“Uno pensaría que la tienda de modificaciones de vehículos más ‘hardcore’ de Puerto Rico debería presentar unas ganancias sustanciales y lastimosamente no fue así”, expresó.

Asimismo, Santos Flores figura en el Departamento de Estado como el único oficial y accionista de la corporación W-OR, Inc., dedicada a la compra-venta de accesorios, piezas de vehículos de motor y rotulación comercial. El hombre y su esposa también aparecen como los únicos accionistas de Waldys Enterprise Inc., creada para administrar negocios de comida, en este caso, una pizzería.

Se alega que para el año 2020, el hombre reportó 66,100 dólares en su planilla contributiva, pero la investigación concluyó que realmente devengó 390,354 dólares.

La jueza Raiza Cajigas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto por todos los delitos imputados por el Ministerio Público. La defensa de la pareja informó que ambos se allanaban a la determinación en esta etapa del procedimiento. La fianza global impuesta ascendió a 80 mil dólares y fue diferida a través del Programa de Servicio con Antelación al Juicio (PAS). Ambos pudieran enfrentar una pena de ocho años de prisión.