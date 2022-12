DACO crea ‘task force’ para evaluar precios del gas licuado en Puerto Rico

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) anunció la creación de un grupo de trabajo ‘task force’ que se encargará de evaluar directamente los precios del gas licuado en Puerto Rico.

El anuncio fue realizado por el secretario designado, Hiram Torres Montalvo, mediante declaraciones escritas.

“Desde que fui nominado para dirigir el DACO, he implementado una serie de iniciativas para proveer mayores herramientas a los consumidores. También he sostenido una serie de reuniones con varios sectores de alto interés para los consumidores, como es el caso de los sistemas de energía solar, la gasolina y el café, entre otros. El asunto del gas licuado es uno particular, debido a que el marco legal que estamos trabajando es menos regulado por leyes, en contraste con la gasolina. Para estudiar el sistema actual, evaluar el precio y distribución del gas, así como posibles cambios a las leyes que permitan una mayor fiscalización por parte del DACO es que hemos creado este Grupo de Trabajo”, expresó el secretario.

“Quiero dejar claro que no vamos a permitir la manipulación de precio en el mercado local de gas. Como recalqué anteriormente, reconocemos que no existe la misma regulación sobre esta industria, pero los factores bajo la jurisdicción del DACO se han estado monitoreando desde que asumimos las riendas de la agencia”, agregó el titular del DACO.

El ‘Task Force’ estará compuesto de expertos dentro de la agencia y los directores regionales, entre otros.

Torres Montalvo adelantó, además, que esta semana estará sosteniendo una serie de reuniones con los sectores asociados al gas licuado.

“Continuamos brindado seguimiento directo a los referidos que hiciera el DACO a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, que por disposición de ley tiene jurisdicción sobre este asunto, relacionado a la venta y distribución de gas en la Isla, así como la imposición de multas durante los pasados dos años. Por otra parte, entre sus funciones el Grupo de Trabajo buscará identificar mayores mecanismos en ley para DACO fiscalizar más esta industria y áreas legales que debemos reforzar para atender situaciones emergentes, entre otros”, concluyó diciendo el secretario.

Puerto Rico no produce gas licuado, los precios del gas no están congelados porque el mismo se establece a nivel mundial. El mercado de referencia sobre el gas licuado para la Isla es el de la costa este de Estados Unidos