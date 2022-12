Catalogan como peligrosos dos nuevos cargos en la luz en plan de ajuste de la deuda de la AEE

El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público condenaron este lunes los nuevos cargos propuestos por la Junta de Control Fiscal a la factura de la luz para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica por los próximos 35 a 50 años.

“Tal y como venimos advirtiendo, la Junta insiste en nuevos cargos en la factura de la luz para pagar la deuda no auditada de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La Junta propone, sin respaldo de los bonistas, repagar más de $5.4 mil millones de la deuda, pero ese recorte es insuficiente porque para poder cumplir todavía con esa propuesta de pago tendría que establecer, no uno sino dos cargos, uno fijo (flat fee) para todos y otro que está amarrado al consumo individual de energía que será devastador para las familias y comerciantes”, expresó el planificador José Rivera Santana, portavoz de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público quienes publicaron informe en septiembre sobre las mediaciones de la Junta con los bonistas.

La licenciada Eva Prados Rodríguez del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda explicó, que de aprobarse la propuesta de la Junta, los dos nuevos cargos de luz estarán vigentes por las próximas cinco décadas.

“Más peligroso aún es que la Junta no esté incluyendo en este plan la cantidad específica de los aumentos lo que es preocupante pues el país no soporta un aumento más. Somos la segunda jurisdicción en los Estados Unidos con el costo de luz más alto representando ya una carga económica insostenible en Puerto Rico y más aumentos sólo provocarán el cierre de negocios, hospitales, desahucios y más pobreza para nuestras familias trabajadoras.”, añadió la Licenciada Prados.

El Frente por la Auditoría de la Deuda, así como múltiples organizaciones y sectores, han señalado que se debe recortar sustancialmente e incluso cancelar esa deuda en bonos y que no existe en dicho plan un análisis económico o ningún indicador que determine como viable la propuesta de la Junta lo que podría llevar a un nuevo impago en el futuro. A pesar de que la jueza Swain ha expresado que los aumentos de las tarifas no pueden exceder el ritmo de crecimiento económico del país, el plan de ajuste presentado por la Junta no incluye ninguna proyección económica que atienda tal señalamiento.

“Es indignante que la Junta esté publicando un plan sin el más mínimo nivel de transparencia sobre la sostenibilidad del pago ni de cuántos serán los aumentos que van a imponer al pueblo ni ningún análisis económico del impacto en la economía.”, sentenció Rivera Santana de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público.

La propuesta del Plan de Ajuste de la deuda de la AEE presentado por la Junta de Control Fiscal no es final, demorará meses en aprobarse a la par que continúan las negociaciones con los bonistas. Por esta razón, el Frente insiste al gobierno a oponerse a esta propuesta de plan y en que se está a tiempo para detener todos los aumentos que agravaría aún más la crisis económica del país.