Vigilia en Fortaleza para exigirle al gobernador que firme proyecto que permite a ciudadanos defender recursos ambientales

Un grupo de ambientalistas realizan vigilia en Fortaleza exigiendo al gobernador Pedro Pierluisi que firme el proyecto 474 que busca permitir a ciudadanos que puedan defender los recursos ambientales en foros legales y administrativos.

La pieza fue aprobada inicialmente en la Cámara de Representantes con 28 votos a favor y 16 en contra. Luego fue aprobada en el Senado, con enmiendas, por 14 votos a favor y 10 en contra. Posteriormente fue ratificada con las enmiendas en la Cámara, por 31 votos a favor y 17 en contra.

El proyecto fue enviado el pasado 18 de noviembre a La Fortaleza para la firma del gobernador.

El proyecto de la Cámara 474 busca crear la “Ley de Legitimación Activa Ambiental” que reconoce el derecho de cualquier persona u organización a presentar recursos legales y administrativos para detener situaciones que entiendan representan crímenes ambientales.

“Actualmente, si un querellante o demandante no es colindante inmediato de un desarrollo o si su propiedad no es impactada directamente, no tiene derecho a, por ejemplo, impugnar permisos para construcciones que sí pueden afectar el aire que respiramos, el agua que tomamos o las características del entorno que son fundamentales para nuestra subsistencia económica y social”, explicó la representante Mariana Nogales Molinelli.

El Proyecto de la Cámara 474 es de la autoría de Nogales Molinelli y el representante José B. Márquez Reyes.