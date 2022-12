Arremeten contra Darren Soto por no impulsar proyecto de estatus para la Isla en el Senado

El excandidato al Congreso por el Distrito #7 de la Florida, Al Santos, arremetió hoy, domingo, contra el congresista demócrata Darren Soto, por haber fallado en contra de convertir en ley el H.R. 8393.

“No cabe la menor duda que el representante Soto fracasó en su promesa de convertir en ley el HR 8393. No vimos las gestiones de este representante con los senadores de la Florida, impulsando la medida en ese cuerpo legislativo. Por el contrario, aparentemente se sintió bien con solo lograr el aval de la Cámara de Representantes federal. Su trabajo era avanzar la medida con Rick Scott y Marco Rubio, al día de hoy no lo ha hecho”, sentenció Santos.

La semana pasada, la Cámara de Representantes federal aprobó, en votación 233 a favor y 191 en contra, el HR 8393, una medida bipartita que establece una consulta de estatus vinculante entre las opciones de estadidad, independencia directa e independencia mediante la libre asociación.

“La aprobación del HR 8393, algo que he apoyado y trabajado para ello, es un paso. Pero donde el compañero Soto no pudo, que es dialogar con los senadores de su propio estado sobre la medida, nosotros lo vamos a hacer. En las próximas horas estaré comunicándome con los dos (Scott y Rubio) para solicitar que evalúen la medida en esta sesión, la cual termina el 23 de diciembre. Todavía hay espacio, todavía existe el tiempo”, mencionó.

Santos sostuvo que, aunque el HR 8393 es un paso positivo, lo que Puerto Rico necesita es “un acta de admisión”.

“Los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico han servido, con gran distinción, en las fuerzas armadas de la nación desde la Primera Guerra Mundial en 1917. Tristemente, nuestra nación los trata como ciudadanos de segunda clase por ser un territorio, Estamos hablando de sobre 3.2 millones de ciudadanos americanos discriminados por más de un siglo. Eso tiene que terminar. El Congreso tiene el deber moral de legislar un Acta de Admisión, tal y como el Pueblo de Puerto Rico ha exigido en consultas de estatus libres y democráticas celebradas en el 2020, 2017 y 2012″, agregó el líder republicano en la Florida Central.