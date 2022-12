“Un día histórico”, asegura comisionada residente en Washington

Como un día histórico catalogó la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, la votación en el cierre de sesión de la Cámara de Representantes federal donde se aprobó el proyecto de estatus 8393 que propone un plebiscito autoejecutable que determine el rumbo político del archipiélago.

El proyecto, que ahora pasa al Senado, prevaleció con una votación bipartita de 233 votos a favor y 191 en contra.

“Hoy es un día histórico para Puerto Rico”, aseguró González Colón en conferencia de prensa vía Zoom acompañada del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y los representantes Darren Soto y María Elvira Salazar. “Hoy es un día en donde a los puertorriqueños, tras más de 124 años de ser parte de la nación, la Cámara de representantes a nivel federal nos da la oportunidad de decidir nuestro futuro fuera de la cláusula territorial”.

“Lo que ocurrió hoy fue un voto bipartita que permitirá que se pueda hacer un referéndum en Puerto Rico sobre alternativas de estatus no coloniales, no territoriales”, añadió.

Durante un caluroso debate, congresistas republicanos y demócratas debatieron sobre el proyecto de ley que busca “que el pueblo de Puerto Rico elija un estatus político permanente, no territorial y plenamente autónomo”.

Previo a la votación final, en un sufragio de 217 sobre 209 votos, los legisladores derrotaron una moción presentada por la minoría republicana que buscaba que se devolviera al Comité de Recursos Naturales de la Cámara la medida.

Por su parte, Pierluisi aseguró que Puerto Rico fue el gran ganador en este proceso al tener la oportunidad de que el pueblo de Puerto Rico pueda resolver el estatus político de una vez y por todas.

“Hoy es sin duda un gran día para Puerto Rico. La realidad es que este proyecto le da la oportunidad al pueblo de Puerto Rico de expresarse, de ratificar el voto que ya le concedió a la estadidad en tres ocasiones, pero en un plebiscito avalado por el Congreso y que viene del Congreso”, indicó el primer ejecutivo.

“También, por primera vez, este proyecto compromete al Congreso a implementar la opción ganadora que sabemos que va a ser la estadidad. Esto no ha sido fácil porque por primera vez en mucho tiempo vimos como fuerzas que apoyan diferentes opciones de estatus llegaron a un consenso y eso no es fácil. Los únicos que no se unieron fueron aquellos que quieren que Puerto Rico se quede como está. Con el estatus que tenemos, que no es digno, nos limita, nos divide, afecta nuestro progreso, o sea, ya era hora que los que queremos un cambio para el pueblo de Puerto Rico nos uniéramos”, aseguró.

Creen en milagros

A pesar de que tanto González Colón como el gobernador reconocieron que el proyecto tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir el final de esta sesión en el Senado federal, ambos dijeron creer en milagros y no descartaron que el Senado emita un voto a favor del proyecto en los próximos tres días.

“La realidad es que quedan cinco días para que el Senado termine sus funciones en este periodo, ellos terminan el 21 de diciembre, lo que significa que tienen menos de tres días de sesión, lunes, martes y miércoles, para atender cualquier legislación”, indicó la comisionada residente.

“Esto es bien cuesta arriba, es una realidad y por eso hubiéramos querido que este proyecto se hubiera visto con mucho más tiempo de anticipación, para permitir el tramite correspondiente en el Senado, así que yo quiero equivocarme, pero no vislumbro que el Senado atienda esto en este mes de diciembre, pero quisiera equivocarme, yo creo en los milagros, y ver si la contundencia de esta votación permite que el liderato del Senado lo acoja y lo vea”, añadió.

Por su parte, Pierluisi aseguró que son los dos senadores de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, quienes deben tomar la iniciativa y asumir el liderato para que en estos próximos tres días se pueda discutir el proyecto en el hemiciclo federal.

“Los dos senadores que idealmente deben tomar el liderato son los de la Florida porque en ese estado tenemos más de un millón de puertorriqueños residiendo y la inmensa mayoría viven la estadidad y quieren la estadidad para Puerto Rico. Los senadores de ese estado tienen que estar a tono y en sintonía con sus constituyentes, así que yo pensaría que tanto el senador Rubio como el senador Scott sean los que tomen el liderato en ese partido en el Senado”, dijo.

“Los milagros ocurren, pero si no ocurrieran los vamos a trabajar, y no vamos a dejar de luchar por la igualdad”, añadió.