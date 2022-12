MVC insiste en Asamblea Constituyente de Estatus

El coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, se expresó el miércoles, en relación al proyecto de estatus en el Congreso de los Estados Unidos.

“En cuanto al tema del estatus, nuestro primer consenso es precisamente que la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos es inaceptable y que por consiguiente, debe encaminarse un proceso inclusivo y participativo para definir y seleccionar nuestro futuro político. Entiéndase, que el Pueblo pueda ejercer su derecho a la autodeterminación y escoger entre las tres alternativas de estatus: estadidad, libre asociación o independencia. Para ello, el Movimiento Victoria Ciudadana propone la Asamblea Constitucional de Estatus como mecanismo procesal.

Después de muchísimo tiempo de inacción, en los pasados dos años han habido algunos esfuerzos en el Congreso de los Estados Unidos para atender el tema del estatus. De igual forma en Puerto Rico, la mayoría de estas iniciativas, incluyendo aquellas que han conllevado una votación por parte del Pueblo de Puerto Rico, han quedado en nada. Esto se debe principalmente a que el único éxito de los antiguos partidos mayoritarios en Puerto Rico ha sido cancelarse mutuamente. El HR 8393, con sus luces y sus sombras, es un paso para superar ese tropiezo histórico. Es decir, que nace de un consenso entre proyectos y proponentes que hasta hace unos pocos meses, se encontraban compitiendo entre sí. Como todo consenso, nunca representará el 100 por ciento de lo deseado por cada parte.

No obstante, su aprobación en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos representaría un reconocimiento histórico de lo que fue el primer consenso de Victoria Ciudadana sobre el tema del estatus: el problema no puede ser parte de la solución, por lo que la colonia no puede ser una alternativa en cualquier proyecto que pretenda resolver el problema del estatus colonial de Puerto Rico. Aunque sea únicamente para descartar, por parte del Congreso, el estatus colonial, el HR 8393 es un paso de avance.

Independientemente del resultado del proceso legislativo federal, nos corresponde actuar desde Puerto Rico. No hay impedimento alguno para aprobar inmediatamente un proyecto para convocar una Asamblea Constitucional de Estatus y comenzar a ejercer nuestro derecho a la libre determinación, sin tener que esperar a lo que haga o deje de hacer el Congreso de los Estados Unidos”, dijo Natal Albelo en declaraciones escritas