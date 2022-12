Luz al final del túnel para fondos de reforma de salud

El temido abismo fiscal que se produciría en el plan de salud del Gobierno si el Congreso de Estados Unidos decidiera retornar a un 55 % en la asistencia médica federal (FMAP, en inglés) en su nuevo presupuesto parece disiparse tras acuerdos en la Cámara baja federal para mantener una aportación del 76 % por un periodo de cinco años, aseguró a Metro la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

“No vamos a alcanzar el precipicio fiscal con el Medicaid porque se aprobará este viernes una medida extendiendo el presupuesto vigente hasta la semana que viene en lo que se aprueba el presupuesto federal. Ya tenemos un piso de negociación que supera los dos años que teníamos y los cambia a cinco años con un 76 % de FMAP, en vez de regresar al 55 %, así que son buenísimas noticias”, indicó la comisionada residente.

“Ya los republicanos en la Cámara van en esa dirección y nos quedan otros asuntos como son los números, la cantidad, que aún no tenemos nada final. Pero, por lo menos, esa base de los cinco años al 76 % es parte de lo que hemos logrado hasta ahora”, dijo González, quien también está afiliada al Partido Republicano.

Por su parte, el doctor Yussef Galib Fiol, presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico (AMPR), y quien forma parte de las voces ante el Congreso para lograr un trato equitativo en los fondos del Medicaid, coincidió con la comisionada en que la receptividad ha cambiado sustancialmente con esta estrategia.

“Se dio una conjunción muy favorable en la búsqueda por la paridad y un mejor financiamiento del sistema de salud. Cuando estuvimos allí, definitivamente pudimos atestiguar el interés que tenían los congresistas y sus asesores con respecto a Puerto Rico”, aseguró Galib Fiol.

“Noté que no hay un issue mayor en relación con garantizar esos fondos. Yo creo que, como mínimo, tendremos esa aprobación de cinco años con el 76 % del FMAP, y ojalá la discusión se abra para financiar permanentemente las necesidades de Puerto Rico”, añadió .

Un frente común

Según la propia González, desde hace varios meses se ha mantenido organizando foros con diferentes organizaciones del sector público y privado para establecer una estrategia efectiva que logre un trato justo para los 1.2 millones de beneficiarios que tiene el Plan Vital de Salud.

El Departamento de Salud (DS) y organizaciones como la Asociación de Pacientes de Puerto Rico, el Consejo Renal, el capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana del Cáncer, la Asociación de Farmacias y la Asociación de Hospitales, entre otros, se han adherido a la discusión logrando resultados sin precedentes.

“El estar todo el mundo en la misma página nos ha ayudado. Ese era precisamente el mensaje del Congreso, que nos pusiéramos de acuerdo, porque siempre que veníamos alguien en la isla no estaba de acuerdo y eso limitaba el acceso, así que no le hemos dado margen a excusas. Las negociaciones van viento en popa, así que me siento muy contenta con lo que estamos logrando y ya tenemos un piso de negociación para, como mínimo, lograr cinco años con un 76 % de FMAP”, dijo.

Por su parte, Galib Fiol concurrió con que, gracias a este frente común, el ambiente para cabildear por los fondos del Medicaid este año fue distinto.

“Por primera vez, le pusimos cara a la emergencia. Antes solo se hablaba en términos actuariales y económicos para únicamente establecer el entramado de financiamiento. Los mensajes previos habían sido mensajes más secos, fríos. Pero cuando hablamos de condiciones específicas, de pacientes, de lugares, o sea, haber contextualizado la situación nos ayudó muchísimo a llevar el mensaje”, dijo el galeno.

Galib Fiol señaló además que la estrategia del frente común ha logrado que instituciones a nivel nacional respalden el cabildeo de Puerto Rico en el tema de los fondos de Medcaid.

Pateadas de lata

El exsubdirector de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), Federico De Jesús Febles, coincidió con que todo apunta a que se aprobará una extensión para el presupuesto.

“Al extender el presupuesto vigente, los fondos de Medicaid para Puerto Rico se extenderían hasta el 23 de diciembre. Entonces, pasaría una de dos cosas: que aprueben el ómnibus si se llega a un acuerdo, pero si los republicanos no quisieran llegar a un acuerdo, se extendería el presupuesto federal vigente hasta que lleguen los republicanos el año que viene o hasta el mismo 30 de septiembre de 2023 en lo que negocian algo diferente”, indicó De Jesús Febles, también exportavoz del expresidente Barrack Obama y asesor en Washington.

De Jesús Febles aseguró que es momento de eliminar las trabas impuestas a la equiparación de Puerto Rico con los demás estados de la nación en cuanto a estos fondos.

“Lo más que pudiéramos aspirar es a un 82 % o un 83 % de pareo en el FMAP, aunque se debería eliminar ese tope y así tendríamos la paridad, pero no creo que la logremos. Aunque todo el mundo está de acuerdo en que no debemos seguir con estas pateadas de latas temporeras y resolver esto de una manera que no tengamos que estar cada cierto tiempo viniendo a rogarle al Congreso algo que debería ser cuestión de justicia humana”, indicó.