Congresista tilda de “mal educados” y “endeudados” a los puertorriqueños

El representante del distrito 4 de California, el republicano Tom McClintock, expuso el jueves sus objeciones al Proyecto de la Cámara federal H.R. 8393 sobre el status de Puerto Rico, específicamente al asunto de la estadidad para la isla.

“Este proyecto ignora totalmente el derecho de todos los estadounidenses de discutir y decidir lo monumental e irreversible que esta acción significa. La estadidad significaría que, en la próxima redistribución, otros estados perderían un total de 4 sillas en la Cámara de Representantes, para acomodar a la delegación de Puerto Rico. Y solamente, el 20 por ciento de la población de Puerto Rico no habla fluidamente inglés. Lo que significa que estaríamos admitiendo un estado cuya vasta mayoría está enajenada del debate nacional, lo cual es fundamental en nuestra democracia”, dijo McClintock en su turno en contra.

Tom McClintock

“Así que, ¿cómo es que esto beneficia a América en admitir a un estado que está sumamente endeudado, pobremente educado, con los habitantes más pobres y con la mayor cantidad de desempleados en la nación? Y no tendríamos nada más que decir, porque en este proyecto el Congreso no tendría nada que decir sobre el particular si se aprueba”, añadió.

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, votó el jueves a favor del proyecto de estatus para Puerto Rico HR-8393.

“¡Aprobado! La Cámara de Representantes Federal dice SÍ al HR 8393, que viabiliza un proceso para descolonizar a Puerto Rico y que nos acerca aún más a la Igualdad”, reaccionó el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia en su red social Twitter.

“Los puertorriqueños ya han votado tres veces en la última década para convertirse en un miembro pleno e igualitario de la familia estadounidense. Se han ganado con creces el derecho a, por lo menos, ser escuchados. ¡La Cámara pasó el HR-8393!”, reaccionó por Twitter, la comisionada residente Jenniffer González Colón.

El Puerto Rico Status Act que propone la celebración de un plebiscito bajo las opciones de estadidad, la libre asociación o la independencia vinculante para el gobierno federal obtuvo 233 votos a favor y 191 en contra.

Esta medida pasará al Senado federal para su consideración.

Previamente, se votó sobre una moción para que el proyecto sea devuelto al Comité de Recursos Naturales de la Cámara federa, pero fue derrotada.