Inauguran trabajos en importante intersección del municipio de Florida

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, junto a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega; el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo y el alcalde de Florida, José Gerena Polanco, inauguró hoy, miércoles, los trabajos de ensanche de la carretera PR-140 con la intersección de la PR-642 en el municipio de Florida con una inversión de sobre $5.8 millones proveniente de fondos combinados de la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés) y la ACT.

“El ensanche de esta intersección entre la PR-140 y la PR-642 es un proyecto que el pueblo lleva solicitando por cerca de 20 años. Desde que el alcalde José Gerena comenzó su gestión, hace cerca de 10 años, ha estado luchando para que se realice. En mi administración atendimos esto de inmediato, identificamos rápidamente los fondos y le dimos la importancia que el alcalde y su gente se merecen. Hoy podemos decirle a los florideños que les cumplimos. Este proyecto va a beneficiar a todos los residentes del pueblo de Florida, así como a todas las personas que llegan al casco urbano del pueblo para hacer gestiones personales o comerciales”, sostuvo el gobernador.

El proyecto consistió en la construcción de la ampliación de la carretera PR-140, desde donde está ubicada la Estación de Policía, hasta sus intersecciones con la carretera PR-642 y la ampliación de la carretera PR-642. La longitud aproximada del proyecto es de 0.513 km, con una sección típica de cuatro carriles de 3.45 metros de ancho por carril. Las obras incluyen la construcción de una rotonda de 30 metros de diámetro en el área de intersección de la PR-140 y la PR-642. Este proyecto mejorará considerablemente el flujo vehicular en el núcleo urbano de Florida y proporcionará un acceso fácil y directo a la PR-642 desde la PR-140.

“Consientes de la problemática que existía, aprovechamos la construcción para incluir mejoras en la calle Juan Rosado y ampliar el acceso, y así mejorar el flujo vehicular, sobre todo para los camiones y vehículos pesados”, dijo el director ejecutivo de la ACT.

Del mismo modo, el primer ejecutivo anunció la firma de un convenio entre el DTOP y el municipio de Florida, para que el municipio esté a cargo de los trabajos de repavimentación segmentada en las carreteras primarias, secundarias y terciarias del pueblo. El convenio incluye la transferencia de los fondos para esos trabajos por parte del DTOP para que el municipio se haga cargo de la compra, manejo y depósito de asfalto.

Ante esto, la secretaria del DTOP indicó que “este proyecto es de gran beneficio, tanto para residentes del municipio de Florida, como para municipios aledaños. Es uno de muchos proyectos programados para esta región de la Isla, entre los que está incluido un acuerdo colaborativo para repavimentación segmentada entre DTOP y el municipio a un costo de $980,592.36. Continuaremos trabajando en equipo con los municipios en todos los proyectos de mantenimiento, rehabilitación y recuperación de nuestra red vial”.

El gobernador Pierluisi reiteró que “la condición de nuestras carreteras tiene un impacto directo en la calidad de vida de nuestra gente, en particular en áreas donde la transportación pública no es accesible. Mi administración tiene el compromiso de trabajar con nuestros alcaldes para asegurar que damos prioridad a las calles más importantes y de mayor utilización que son clave para el tráfico vehicular de cada municipio. Al mismo tiempo, he sido consistente en que vamos a asignar los fondos necesarios para darle buen mantenimiento a nuestras carreteras. Este convenio busca mayor agilidad en este tipo de trabajo ya que los entes municipales conocen de primera mano las prioridades y necesidades de su gente”.