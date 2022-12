Denuncian falta de inspectores en los casinos de la isla

En días en que el Tribunal de San Juan radicó cargos por fraude y apropiación ilegal a un hombre que fue captado manipulando una máquina en un casino de Condado, Edgardo Lizardi, presidente de la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA) denunció que casos como estos pueden repetirse ante la falta de inspectores de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico en los casinos.

“La falta de inspectores en los casinos del País podría hacer que casos como el visto en estos días, donde una persona se apropió ilegalmente de $18 mil al mutilar una máquina, se repitan y más cuando Alexis Berrios, “Chief of Staff” de la Comisión de Juegos de Puerto Rico ha dado la instrucción de limitar el tiempo extra que se trabaja (por la falta de personal) aunque esto implique dejar el casino desprovisto y sin la vigilancia de los inspectores. La ley 11 del 2004 habilita a todos los inspectores notificar a la policía de Puerto Rico cuándo ocurren casos como estos para hacer el trámite pertinente de querellas, si los inspectores no estamos en el casino, no se puede notificar alguna actividad ilegal.”, explicó.

Lizardi detalló que la instrucción dada por el ejecutivo de la Comisión viola la ley 221 que establece que ninguna sala de juegos en Puerto Rico puede operar sin un inspector.

“La instrucción que dieron es una violación craza a la ley. Los casinos tienen que contar con un inspector en todo momento para evitar fraude, robo, prevenir situaciones y para certificar los premios que obtienen los visitantes. El dejar un casino descubierto por falta de personal, y porque al personal que está no se le permite trabajar más, es una irresponsabilidad de la Comisión de Juegos”, recalcó.

El líder sindical añadió que esta determinación podría dejar a los casinos sin inspectores por periodos de 8 horas y hasta más, periodo donde no se certificarán premios ni se velará por la integridad de los juegos en las salas.

“Dejar los casinos 8 horas y hasta más sin un inspector es un riesgo que se está tomando la Comisión. Esto ya comenzó a pasar cuando en días recientes un supervisor ordenó a un inspector que abandonara la sala de juegos y la dejara sin fiscalización por dos horas hasta que llegó el próximo inspector. Toda esta situación se da por no querer contratar más personal para cubrir la necesidad que existe en los casinos alrededor de la Isla. Actualmente somos 59 inspectores que recorremos todas las salas de juego del País. Necesitamos que contraten el personal necesario para mantener la integridad de los procesos y que los casinos estén siempre cubiertos como indica la ley.”, concluyó.