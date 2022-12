CODEPOLA rechaza proyecto 474 de la Cámara que defiende la protección de los recursos naturales

El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, aseguró hoy que el proyecto de polígono de tiro propuesto en Salinas no se construirá sobre el Acuífero del Sur, ni lo contaminará.

Afirmó que grupos ambientalistas quieren usar el poder político para detener un desarrollo sin tomar en cuenta los estudios científicos que demuestran que no habrá daño ambiental.

“No me resultó extraño ver que diversos grupos ambientalistas ambientales exigirle al gobernador Pedro Pierluisi que firme antes del domingo el Proyecto de la Cámara 474, medida que le permitiría a todo ciudadano defender la protección de los recursos naturales bajo amenaza ante los foros administrativos y judiciales del país”, dijo Torres Meléndez.

Torres Meléndez confirmó que, debido a los falsos señalamientos por parte de un grupo de activistas políticos y ambientales, CODEPOLA radicó hace varios meses un pleito de Difamación e Injuction bajo el número SA2022CV00024, consolidado con el SA2022CV00025 contra la entidad ASPA Inc., José Juan Cora, Rafael Díaz Martínez y otros.

“Sin tener prueba científica, ni evidencia alguna que sustente sus ataques sobre el supuesto peligro de contaminación ambiental que pudiera causar el proyecto de polígono propuesto, estas personas se han dedicado a realizar expresiones difamatorias en los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales y en lugares públicos. Pero de aprobarse la normativa, cualquier emprendedor, comerciante o desarrollador o ciudadano sería culpable de crímenes ambientales a solo declaración de cualquier fanático ambientalista, sin base científica ni estudios que lo respalden”, declaró Torres Meléndez.

Relató que CODEPOLA contrató al hidrólogo Ángel Román Más para que realizara un estudio y le asista en la preparación de un Informe Pericial sobre aspectos técnicos y ambientales del proyecto del polígono de tiro.

“Los hallazgos finales de ese Informe Pericial reflejaron de forma inequívoca que la finca donde ubica el proyecto de polígono de tiro no se encuentra sobre el Acuífero del Sur (también conocido por el Acuífero de Salinas), ni hay corrientes o cuerpos de agua que conecten la finca con dicho cuerpo de agua primario”, resumió Torres Meléndez.

Los hallazgos finales del Informe Pericial respecto a la finca o predio donde se propone el desarrollo del proyecto confirman que se ubica fuera del área donde se encuentra el Acuífero de Salinas, la fuente primaria de agua potable de todos los habitantes de ese municipio. Además, identifica las características de la finca o predio donde ubica el proyecto de polígono de tiro.

El Informe Pericial al que hace referencia señala que, “el predio ubica fuera de los depósitos aluviales que contienen el acuífero principal (Acuífero de Salinas) del área y de donde se extrae agua para usos domésticos y agrícolas. Que no hay presente especies protegidas o de interés especial a las agencias reguladoras Federales como el U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ni está designado como “hábitat natural crítico o crítico esencial”.

De acuerdo con el Inventario del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura Federal, los suelos presentes en el predio son de baja capacidad agrícola. Igualmente, especifica que el predio no tiene acceso a agua de los Sistemas de Riego Costa Sur (canales Patillas y Guamaní).

“A pesar de conocer el contenido del Informe Pericial, no han presentado prueba científica para refutarlo. Por el contrario, desde agosto de 2021, los portavoces de los vecinos del Barrio Ranchos Guayama y otras personas desconocidas en este momento, se han dedicado a propagar información errónea sobre el polígono de tiro y su posible impacto ambiental”, dijo el presidente de CODEPOLA.

“No estamos en contra de cuidar la naturaleza y el ambiente que nos rodea, después de todo es nuestro hogar, pero es lamentable que estos individuos, a sabiendas de la información correcta, provoquen que legisladores, funcionarios de agencias gubernamentales y los ciudadanos de Salinas sean engañados con información falsa y que, a todas luces, se divulga con el fin de hacer daño al proyecto, que en nada afectará el ambiente, ni la calidad de vida de los residentes de ese municipio. De nuestra parte, a la comunidad y al municipio de Salinas les garantizo que las expresiones e imputaciones con relación al acuífero son falsas y difamatorias. En su momento, cuando el tribunal evalúe el estudio científico y la prueba emitirá una determinación. No hay que ser letrado para entender lo anterior”, apuntó.