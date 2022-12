No funciona la ley que garantizaría diésel a la radio durante una emergencia

En medio del colapso eléctrico tras el huracán Fiona, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) incumplió la Ley de Comunicadores Esenciales, que obliga a esa agencia a facilitar el acceso a combustibles para los radiodifusores, quienes experimentaron dificultad para abastecer con diésel sus generadores eléctricos de respaldo.

Tres estaciones de radio fueron autorizadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) a suspender sus transmisiones del 27 al 30 de septiembre por interrupciones en el servicio eléctrico: W27DZ-D (Mayagüez), WOST (Mayagüez) y WWKQ-LD (Quebradillas). La FCC informó que 10 emisoras llegaron a estar fuera del aire el 20 de septiembre. Otras redujeron su tiempo al aire por la dificultad para abastecer sus generadores, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

“Fue difícil conseguir diésel, algo que no me pasó para María”, relató Julia Flores Ortiz, una de las gerentes administrativas de Uno Radio Group, que incluye las emisoras NotiUno 630 AM, Salsoul 99.1 FM, Fidelity 95.7 FM, HOT102, Radio Tiempo 1430 AM y Radio Leo 1170 AM. Dijo además que no encontró toda la cantidad de diésel que necesitaba para la estación WZAR 101.9 FM en Ponce con un mismo proveedor.

En San Germán, la propietaria de WSOL 1090 AM, Lucy Rivera de Cardona, apagaba su generador eléctrico cada dos horas para racionar el diésel al ver las filas largas en los puestos de gasolina.

“Llegó el momento en el que nos asustamos”, expresó Rivera de Cardona sobre la escasez de combustible. “No se encontraba [diésel] por ahí”, destacó.

El director de programación de WERR 104.1 FM en Utuado, Hernán Pantoja Cruz, indicó que en su estación estuvieron siete días sin el servicio eléctrico. Logró abastecer el generador eléctrico en dos ocasiones, pero la segunda vez no consiguió y tuvo que buscar alternativas, tarea que le tomó un día completo.

“Cuando empezó a salir el rumor y la noticia de que estaban teniendo problemas con el combustible, específicamente el diésel, yo mismo hice una llamada a la gente de CAT5 y ellos nos hicieron saber que estaba complicado, que le habían tenido que decir que no a prácticamente todos los clientes”, recordó Pantoja haciendo referencia a la compañía que ofrece el servicio de transportar combustible a lugares que son considerados infraestructura crítica.

Incumplen con la ley

En 2019, se firmó la Ley 39 de Comunicadores Esenciales en respuesta a la experiencia del huracán María cuando el sistema eléctrico y de telecomunicaciones colapsó y solo algunas estaciones de radio pudieron continuar sus transmisiones o levantarlas con rapidez y se convirtieron en las únicas fuentes de información disponibles para los residentes de la isla.

La Ley de Comunicadores Esenciales tiene entre sus objetivos facilitar el acceso a combustible a los radiodifusores, telecomunicadores, así como a la prensa escrita y digital durante una emergencia, y le impone al NMEAD la obligación de mantener la comunicación con los medios y notificarles de los establecimientos designados para adquirir combustible, entre otros abastos.

“El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres tendrá la responsabilidad de publicar y notificar a las estaciones de radio y televisión, así como de prensa escrita, los establecimientos designados para la adquisición de bienes y suministros”, sostiene la ley. “El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) tendrá la responsabilidad de integrar en su plan de comunicación la designación de una persona enlace con las estaciones de radio y televisión, así como de prensa escrita”, agrega.

Ninguno de los dos mandatos se cumplieron del todo tras el azote del huracán Fiona el pasado 18 de septiembre.

La oficial de prensa del NMEAD, Mariana Cobián Rodríguez, fue la persona designada por el Centro de Operaciones de Emergencias como enlace con los medios de comunicación. Cobián indicó al CPI que “no fue necesario” designar ni publicar establecimientos disponibles para la adquisición del diésel porque “la gran mayoría de los comercios se mantuvieron operando antes, durante y después del huracán”.

No obstante, esa aseveración contrasta con la experiencia misma de agencias de Gobierno y corporaciones públicas a las que les resultó difícil abastecer de diésel sus generadores eléctricos, como por ejemplo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para mantener encendidas sus bombas de agua.

Igualmente, Cobián Rodríguez indicó que se le designó como enlace entre el COE y los medios de comunicación, pero en realidad esa es una de sus funciones estándar como directora de comunicaciones del NMEAD.

El presidente de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, Alan Corales Valle, indicó que durante una de sus visitas a una de las conferencias de prensa sobre el huracán en la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) le presentaron a un “hombre” a quien debía comunicarle cualquier necesidad durante la emergencia. Corales Valle dijo no recordar su nombre.

El comisionado interino del Negociado, Nino Correa, llamó en una ocasión a Corales Valle en medio de los preparativos del huracán para invitarlo a COR3 en representación de la asociación, que tiene 69 estaciones miembros. De esa llamada no surgió ninguna información o comunicación sobre el tema del abastecimiento de combustible, dijo Corales Valle.

Difícil conseguir diésel

Según la exposición de motivos de la legislación firmada en mayo de 2019, la Asamblea Legislativa buscaba un estatuto que garantizara “el acceso a los insumos necesarios para que los puertorriqueños se mantengan siempre informados ante el paso de cualquier emergencia o desastre natural”.

El director de ingeniería de Uno Radio Group, Oscar Vega Rivera, mencionó que a sus suplidores se les dificultó llenar sus tanques con diésel en las refinerías.

Entre las estaciones de radio de Uno Radio Group que también se encontraban sin servicio eléctrico el 6 de octubre estaban WMIO FM 102.3 (Cabo Rojo), WUNO 630 AM (Dorado) y WFID-FM 95.7 (Aguas Buenas).

Cuando el CPI le preguntó si le habían dado prioridad para obtener diésel, Vega Rivera respondió que esperó “como cualquier hijo de vecino”.

Pese a la obligación que tenía el NMEAD de informarles sobre los lugares que había disponibles para encontrar abastos como combustible y suministros, Vega Rivera aseguró que no se les comunicó ningún plan para acceder al diésel y garantizar la transmisión de las estaciones de radio durante la emergencia.

Mencionó además que el NMEAD no se comunicó con las estaciones de Uno Radio Group durante la emergencia.

Corales Valle dijo que compartió números de teléfono de suplidores de combustible a los miembros de su asociación que así se lo solicitaron durante la emergencia.

En Cabo Rojo, el vicepresidente de WZCL-LP 98.1 FM, Alfredo Santiago Saez, afirmó que no tuvo acercamiento alguno de la agencia durante la emergencia. Su estación estuvo sin servicio eléctrico desde el 18 de septiembre. Casi un mes después, el 16 de octubre, la estación se encontraba al aire, según anunciaron a través de su página de Facebook.

Debido a que la emisora dependía de información oficial, Santiago Saez se comunicó con el alcalde de Cabo Rojo y con LUMA para obtener información sobre el restablecimiento del servicio eléctrico en la estación. Sin embargo, no recibió respuesta de ninguno de los dos.

En Ponce, el administrador de Católica Radio, Manuel Vega González, tampoco recibió ninguna comunicación de parte del NMEAD durante la emergencia. La estación estuvo sin servicio eléctrico desde el 15 de septiembre hasta el 7 de octubre.

A pesar de que no hubo comunicación, como establece la ley, el director ejecutivo de la Asociación de Radiodifusores, Félix Bonnet Álvarez, y el presidente de ese gremio, se mostraron satisfechos con el NMEAD.

“En este momento, que lo que usualmente uno recibe es una queja instantánea por la emergencia, no hemos recibido nada”, explicó Bonnet Álvarez. “Al contrario, los comentarios han sido que se manejó bien la emergencia entre Manejo de Emergencias y las estaciones de radio”.

Corales Valle dijo que “con Nino [Correa], yo tengo la mejor comunicación que he tenido o que teníamos con los pasados directores de allí”.

Enmiendas ignoradas

Cuando se discutió en vistas públicas el Proyecto del Senado 1220 de Ley de Comunicadores Esenciales de la autoría de los exsenadores Miguel A. Laureano Correa, José O. Pérez Rosa, Eric Correa Rivera y Luis D. Muñiz Cortés, hubo deponentes que sugirieron enmiendas que, de haberse incorporado, podrían haber facilitado el acceso de la radio a diésel.

En representación de la Asociación de Radiodifusores, Eduardo Rivero Albino, presidente de Media Power Group, propuso que se incorporara en el proyecto un plan regional de suplidores en caso de una emergencia con su localización y datos de contacto previo a la temporada de huracanes. No obstante, su sugerencia no se incluyó. Se estableció que la agencia solo tendría la responsabilidad de notificar los establecimientos designados para la adquisición de bienes y de servicios, como el combustible.

Luego de Fiona, no hubo ningún distribuidor disponible para obtener diésel para sus estaciones de radio en el sur, por lo que tenían que buscarlo en el oeste, mencionó Rivero Albino al CPI.

“Cada vez que tú dejas cosas que son discrecionales, ¿quién determinará la manera en la que será posible?”, explicó. “Nosotros entendíamos que debían haber cosas bien definidas”.

El abogado y exrepresentante Victor García San Inocencio sostuvo que, en términos legislativos, en Puerto Rico se falla en la aprobación de legislación abstracta, en la falta de seguimiento legislativo tras su implementación o en requerir un reglamento o plan, que no llega a ser aprobado, como en el caso de la Ley de Comunicadores Esenciales.

El abogado describió la Ley de Comunicadores Esenciales como “una legislación que no tiene dientes”. “El propósito de una legislación es que sucedan cosas, que se hagan cosas”, expresó.

Debilitado Manejo de Emergencias

El presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencias y de Profesionales de Seguridad, Nazario Lugo Burgos, opinó que el cumplimiento de la ley debe recaer sobre una agencia específica, como el Negociado de Telecomunicaciones. El NMEAD debe limitarse a ayudar en coordinar, pues esa es su responsabilidad como entidad gubernamental, no responder ante una emergencia, según su perspectiva.

El exdirector del NMEAD explicó que esa agencia cuenta con oficinas de zona que, en caso de una emergencia, podrían ayudar al sector privado. Lugo Burgos sugirió atender cualquier emergencia futura a través de las oficinas de zona. Lamentó que hoy se encuentren prácticamente inoperantes porque toda la información se canaliza a nivel central.

“Lamentablemente, por alguna razón que todavía no entendemos, la estructura del Negociado de Manejo de Emergencias se trastocó totalmente”, explicó sobre su centralización. “El Negociado de Manejo de Emergencias ha sido desmantelado por el Departamento de Seguridad Pública”, puntualizó.

Luis Joel Méndez González es integrante de Report for America.