Invest Puerto Rico termina el año con resultados exitosos para el desarrollo económico de la Isla

Invest Puerto Rico (InvestPR), la entidad encargada de promover la Isla como una jurisdicción competitiva para la inversión, y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) presentaron hoy su Informe Anual 2022 en el que se encontró que los esfuerzos promocionales resultaron en formalizar compromisos con otras empresas totalizando cerca de 5,000 empleos y $350 millones en inversión de capital.

El año también contó con el lanzamiento de campañas nacionales y herramientas tecnológicas innovadoras enfocadas en fortalecer la competitividad empresarial de Puerto Rico.

“Durante el año fiscal 2022, InvestPR se ha centrado en impulsar el reconocimiento de Puerto Rico como un destino empresarial de clase mundial, facilitar la atracción de negocios, crecer y maximizar alianzas con asociaciones y entidades prioritarias para adelantar nuestra misión, y apalancar las fortalezas competitivas de Puerto Rico para robustecer el posicionamiento de la isla para nuevas inversiones”, dijo Ella Woger-Nieves, principal oficial ejecutiva de Invest Puerto Rico.

“Queremos identificar en qué Puerto Rico es diferente, en cómo podemos ser más innovadores, en cómo podemos ser más relevantes. El DDEC ha puesto esa misión en las manos de InvestPR para que entonces nosotros seamos un servicio para estas industrias que vienen a Puerto Rico y le aseguremos el aterrizaje en la Isla como uno suave, no complicado y que podamos atender los temas de incentivo y permisos a tiempo al igual que las facilidades físicas para poder ubicar a estas empresas en Puerto Rico”, aseguró Manuel Cidre Miranda, secretario del DDEC y presidente de la junta de directores de InvestPR.

La compañía trabajó a base de cinco áreas: mercado y comunicación, generación de prospectos o “leads”, competitividad y estrategia, enlace o colaboración, y el área operacional.

Entre las iniciativas para impulsar el reconocimiento de Puerto Rico como destino empresarial, InvestPR desarrolló una nueva identidad de marca acompañada por la primera campaña promocional nacional llamada “Game-Changers, Welcome Home”.

Dentro de esta se lanzaron distintas campañas para tres áreas: la biociencia, la tecnología y una herramienta de pareo de inversiones llamada Impeller.

Esta herramienta busca facilitar las conexiones entre proyectos locales que buscan capital e inversionistas potenciales. Entre los resultados del primer año de Impeller está que se crearon más de 300 cuentas de proyectos creadas, más de 850 cuentas de inversionistas, más de 30 ofertas, y más de $10 millones recaudados de empresas.

Asimismo, crearon una nueva identidad para su página web que va conforme al diseño de las campañas. Luego de la actualización a la página web, vieron un aumento de 13% en la duración de cada sesión, un aumento de 167% en el tráfico de búsquedas orgánicas, y una disminución de 22% en el tiempo promedio de carga de la página.

La campaña fue financiada a través de la subvención federal Community Development Block Grant - Disaster Recovery (CDBG-DR).

Gracias a los cambios que hicieron a principios del año, la Isla logró ser reconocida en grandes periódicos impresos como The Wall Street Journal, The New York Times y Bloomberg, ademas de en aeropuertos como JFK (Nueva York), EWR (Newark Liberty International), BOS (Boston Logan International) y SFO (San Francisco International).

Desde el año fiscal 2021 InvestPR también participó en más de 100 conferencias, eventos y seminarios virtuales en los que generaron oportunidades comerciales.

Algunos de los eventos fueron los siguientes: SelectUSA, BIO International, TechCrunch Disrupt, y la Conferencia de la Sociedad Estadounidense de Terapia Genética y Celular, entre otros.

Más de 80 de las participaciones fueron en el 2022 generando sobre 6,000 clientes potenciales, 2,000 prospectos de negocios, sobre 700 compromisos de nuevos negocios en la Isla, cerca de 5,000 empleos comprometidos, $350 millones en inversión de capital y una nómina promedio de $66,000.

A pesar de que esa cantidad de empleos parezca poca, Woger-Nieves indicó que “a veces las compañías son conservadoras en términos del número de empleos que van a crear. Por ejemplo, crean 10 o 15 empleos y terminan generando alrededor de 100 empleos. Lo que ellos reportan y lo que están dispuestos a comprometerse puede pasar que es menos de lo que al final del día generan”.

El secretario del DDEC añadió que de los 5,000 empleos comprometidos, un 30% o 40% de ellos ya están creados.

De igual forma, varias empresas en las industrias de la tecnología, servicios profesionales, biociencia, energía y manufactura avanzada se establecieron en Puerto Rico, aportando así a los logros de InvestPR.

Una de estas compañías fue Altima, líder en soluciones de ingeniería a través de la inteligencia artificial, que se extendió a la Isla ofreciendo puestos de trabajo remoto.

También, en enero de 2022, Aurobindo Pharma estableció sus operaciones de manufactura en la Isla lo que representó una inversión inicial de tres años de $100 millones y la creación de aproximadamente 500 trabajos.

Amazon Web Services Inc. abrió, además, una oficina en San Juan para respaldar la adopción de computación en la nube en la región.

Con el propósito de refinar el plan de promoción eficiente y oportunamente, el equipo de estrategia e investigación de InvestPR evaluó pilares fundamentales de Puerto Rico como capital humano, bienes raíces comerciales, acceso a datos sobre huella comercial, infraestructura de evolución rápida, entre otras cosas.

La compañía también dirige un comité de profesionales de la energía del sector público y privado para generar ideas sobre soluciones innovadoras en este campo como la cogeneración, energía renovable o medidas de eficiencia.

InvestPR también fomentó alianzas estratégicas con más de 30 entidades gubernamentales, municipios, academia, asociaciones profesionales y otras organizaciones con objetivos similares.

“El propósito de estas colaboraciones es maximizar alianzas que faciliten y permitan el cumplimiento de nuestra misión, así como fortalecer la competitividad de la isla como destino de inversión”, señaló Woger-Nieves.