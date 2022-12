Aprobación en Cámara de proyecto de estatus será una expresión, dice Jenniffer González

La comisionada residente, Jenniffer González Colón estableció el martes, que una aprobación del proyecto HR 8393 en la Cámara federal servirá como una expresión.

“Aún cuando el Senado no tenga tiempo para aprobarlo en diciembre, nos permite por primera vez una expresión de descolonización para Puerto Rico con opciones de estatus no territoriales, no coloniales”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

“Estamos velando sigilosamente el proyecto para que puedan bajar a votación. La meta de todos es que se vea el jueves aquí en el Congreso, pero todavía no tenemos una fecha hasta que no veamos el lenguaje y veamos las definiciones que se están incluyendo, que para mí son bien importantes porque yo no puedo claudicar lo que es nuestra defensa de la estadidad”, añadió.

Por otro lado, la comisionada residente se expresó sobre los fondos Medicaid para Puerto Rico.

“Tengo que decirles que ya se radicó una resolución continúa de presupuesto, porque expiraba este viernes de esta semana. El 16 de diciembre se terminaban los fondos para Medicaid para Puerto Rico porque expiraba el estatuto. Ya se radicó una medida para extender la misma aportación federal que tenemos hoy hasta el viernes 23 de diciembre, en lo que el Congreso puede revisar el proyecto de presupuesto o el ómnibus que es la medida que incluiría esta disposición para Puerto Rico.Así que ya está con un FMAP de un 76 por ciento, así que continuamos asegurando más recursos para Puerto Rico en el área de salud tal y como les prometimos a ustedes. Así que esta semana es una semana bien activa, de mucha controversia, pero también de muchos resultados para Puerto Rico y les dejo saber más adelante”, concluyó.